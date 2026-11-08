معاون خدمات شهری منطقه ۱۸ از خروج بیش از هزار کامیون رسوب، لجن و زباله از مسیل کن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، حسین شهابی با اشاره به آغاز بارش‌های فصلی در پایتخت اظهار کرد: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و اهمیت مسیل کن در انتقال روان‌آب‌های بالادست، عملیات لایروبی و پاکسازی بستر این مسیل پیش از آغاز فصل بارندگی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از یک هزار کامیون خاک، لجن، رسوبات و زباله از بستر مسیل کن خارج شد تا مسیر عبور آب برای زمان بارندگی باز و آماده باشد.

شهابی با بیان اینکه پیشگیری از آبگرفتگی و طغیان، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری در فصل بارش است، ادامه داد: پاکسازی و لایروبی بستر مسیل موجب افزایش ظرفیت عبور جریان آب و تسهیل هدایت روان‌آب‌ها شده و شرایط مناسب‌تری برای مدیریت آب‌های سطحی در زمان بارندگی فراهم کرده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ همچنین با اشاره به موقعیت مسیل کن گفت: این مسیل در محدوده منطقه ۱۸ از حاشیه بزرگراه شهید متوسلیان تا بزرگراه آزادگان، در مسیری حدود ۴ کیلومتر امتداد دارد و یکی از مسیر‌های مهم انتقال آب‌های سطحی و روان‌آب‌های بالادست به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های فصلی، پایش مستمر مسیل و مسیر‌های هدایت آب در دستور کار قرار دارد تا ضمن جلوگیری از ایجاد انسداد، جریان روان‌آب‌ها با کمترین اختلال به مسیر‌های خروجی هدایت شود.