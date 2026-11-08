باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا کنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی شدید شده و دود حاصل از آتش سوزی این نفتکش‌ها آسمان تنگه هرمز را فرا گرفته است.

این نفتکش‌ها بدلیل خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود و شرارت ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا در آتش در حال سوختن هستند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: مقرارت ایرانی تنگه هرمز بار‌ها به همه کشتی‌ها اعلام شده و سرپیچی شناور‌ها از این مقررات و همراهی با ارتش قاچاقچی آمریکا برای عبور از مسیر‌های غیر مجاز تنگه هرمز سرنوشتی جز این نخواهند داشت.»