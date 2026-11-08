مراسم رونمایی از مستند «نقاش آسمان»، درباره‌ زندگی و کارنامه‌ شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه در مرکز سیمرغ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مستند سه‌قسمتی «نقاش آسمان»، درباره‌ زندگی و کارنامه‌ شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه، یکشنبه ۱۷ آبان در مرکز سیمرغ برگزار شد. در این مراسم سخنگوی سپاه، خانواده‌ی شهید و عوامل ساخت مستند حضور داشتند. قرار است این مجموعه از شبکه‌ی ۳ سیما پخش شود.

«قرار نبود کسی او را بشناسد»

مجید اکبرشاهی در آغاز مراسم، ضمن خوش‌آمدگویی، از نیروی هوافضای سپاه، خانواده‌ی شهید و تیم تولید تشکر کرد. او با اشاره به هماهنگی‌های بالادستی در هوافضا گفت این همکاری امکان گفت‌و‌گو با هم‌رزمان شهید و استفاده از تصاویری را فراهم کرد که برای نخستین بار در این مستند منتشر می‌شود. اکبرشاهی شهید باقری را «گمنام زمینی و آشنای آسمانی» خواند و گفت او بیش از ۱۶ سال فرمانده موشکی هوافضا بود. به گفته‌ی او، پرداختن به شخصیتی با این ابعاد در قاب محدود دوربین کاری دشوار است و تیم تولید نزدیک به یک سال برای آن زحمت کشیده است.

سخنگوی سپاه: رسانه و هنر در خط مقدم جنگ روایت‌اند

سردار محبی، سخنگوی سپاه، در سخنانی گفت اهداف دشمن دو بخش مادی و غیرمادی دارد و مقابله با بخش غیرمادی آن بر عهده‌ی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه است. او معتقد است نقش نظامیان «سخت و برخوردی» است، اما نقش اهل رسانه «تصرف ذهن‌ها و دل‌ها» و انتقال پیروزی‌ها به نسل‌های بعد است. محبی ساخت این مستند را «جهادی بزرگ» و اقدامی اثرگذار در سطح ملی دانست و از مؤسسه‌ی سیمرغ برای همت در این کار تشکر کرد.

او با اشاره به آنچه «جنگ موجودیتی و هویتی» خواند، گفت مؤلفه‌های قدرت ایران، از تمدن و دین تا اتحاد مردم و رهبری، از مؤلفه‌های قدرت دشمن بیشتر است و اگر ایستادگی و تاب‌آوری ادامه یابد، کشور می‌تواند به جایگاه نخست قدرت در جهان برسد. وی در پایان از تأکید رهبر انقلاب بر «بازدارندگی حداکثری» و در پیام اخیر بر «بازدارندگی مطلق» یاد کرد و خواستار پخش مکرر مستند از رسانه‌ی ملی و سایر رسانه‌ها شد.

فرزند شهید: بدون حاجی‌زاده، باقری شکل نمی‌گرفت

مهدی باقری، فرزند شهید، خاطره‌ای از پدرش نقل کرد: حاج محمود می‌گفت زمانی برای پرتاب یک موشک نیازمند بیگانه بودیم، اما امروز نه‌تنها چنین نیازی نیست، بلکه تولید بومی وجود دارد و کشور در «لبه‌ی تکنولوژی» گام برمی‌دارد. او همچنین تأکید کرد که هرجا نام محمود باقری برده می‌شود، باید از شهید حاجی‌زاده هم یاد شود و باور دارد اگر حاجی‌زاده به او اعتماد نمی‌کرد و میدان نمی‌داد، باقری به این شکل پرورش نمی‌یافت.

کارگردان: بیش از ۶۰ مصاحبه در یک سال

اردستانی، کارگردان مجموعه، ساخت اثر برای شهدا را «روزی» و توفیق خواند و گفت مصاحبه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و حدود یک سال ادامه یافت. به گفته‌ی او بیش از ۶۰ مصاحبه با افراد مختلف انجام شد، اما بسیاری از مصاحبه‌شوندگان مورد نظر به شهادت رسیدند و شرایط جنگی هم مانع برخی گفت‌و‌گو‌ها شد. تنها مصاحبه‌ی آقای موسوی چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه ضبط شده بود.

اردستانی افزود مستند در سه قسمت حدود ۳۵ دقیقه‌ای (روی هم نزدیک به ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه) ساخته شده است:

قسمت اول: از تولد تا معرفی او به‌عنوان فرمانده موشکی هوافضا

قسمت دوم: فعالیت‌های موشکی و فرماندهی مقاومت موشکی

قسمت سوم: از پس از شهادت حاج قاسم، وعده‌ی صادق ۱ و ۲ تا شهادت

او گفت بسیاری از فعالیت‌های شهید در شرایط جنگی قابل بیان نیست، و بچه‌های هوافضا را در جنگ تحمیلی سوم «خط مقدم» دانست. به گفته‌ی کارگردان، این مستند به‌زودی از شبکه‌ی ۳ سیما پخش خواهد شد.