باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از ریزش مقطعی واریزه و گل‌ولای در برخی محورهای فرعی بخش آسارا خبر داد و گفت: با تلاش ماموران امدادی و راهداری، وضعیت این مناطق تحت کنترل است.

محمدرضا فلاح‌نژاد افزود: عملیات پاکسازی و جمع‌آوری واریزه‌ها با به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری در محورهای فرعی از جمله ابهرک، کلوان، گوراب، شهرستانک، نوجان و ورزن انجام شده و متناسب با شرایط جوی همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: به دنبال بارش‌های شدید، وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و ریزش مقطعی کوه در سطح بخش آسارا، ستاد مدیریت بحران بخش با همراهی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی از ساعات اولیه وقوع حوادث در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و ضمن مدیریت بحران، برای کنترل شرایط، پیشگیری از گسترش خسارات و صیانت از ایمنی شهروندان و ترددکنندگان اقدام کرد.