 مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از ریزش مقطعی واریزه و گل‌ولای در برخی محورهای فرعی بخش آسارا خبر داد و گفت: با تلاش ماموران امدادی و راهداری، وضعیت این مناطق تحت کنترل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از ریزش مقطعی واریزه و گل‌ولای در برخی محورهای فرعی بخش آسارا خبر داد و گفت: با تلاش ماموران امدادی و راهداری، وضعیت این مناطق تحت کنترل است.

محمدرضا فلاح‌نژاد افزود: عملیات پاکسازی و جمع‌آوری واریزه‌ها با به‌کارگیری تجهیزات و ماشین‌آلات راهداری در محورهای فرعی از جمله ابهرک، کلوان، گوراب، شهرستانک، نوجان و ورزن انجام شده و متناسب با شرایط جوی همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: به دنبال بارش‌های شدید، وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و ریزش مقطعی کوه در سطح بخش آسارا، ستاد مدیریت بحران بخش با همراهی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی از ساعات اولیه وقوع حوادث در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و ضمن مدیریت بحران، برای کنترل شرایط، پیشگیری از گسترش خسارات و صیانت از ایمنی شهروندان و ترددکنندگان اقدام کرد.

برچسب ها: حوادث ، سیل و آبگرفتگی
خبرهای مرتبط
سیلاب دیگر تهدید نیست؛ ۹۵۰ هزار مترمکعب مخزن، میزبان روان‌آب‌های البرز
بازگشایی محور کرج – کندوان پس از وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای در محدوده سرودار
شبح سیلاب دوباره در کمین البرز؛ زنگ خطر در حوضه‌های آبریز به صدا درآمد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ریزش مخروطه در برخی محورهای بخش آسارا کرج
آخرین اخبار
ریزش مخروطه در برخی محورهای بخش آسارا کرج