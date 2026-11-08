باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- وزارت دفاع انگلیس با اعلام پرتاب یک ماهواره نظامی به نام «تیتانیا» (Titania) به مدار زمین توضیح داد که این ماهواره شناسایی — که از آن به عنوان «یک جفت چشم جدید» در مدار یاد شده است — به نیرو‌های مسلح انگلیس در ردیابی فعالیت‌های نظامی بر روی سطح زمین کمک خواهد کرد.

این ماهواره که ۱۰۰ کیلوگرم وزن دارد و ابعاد آن تقریباً به اندازه یک ماشین لباسشویی است، اکتبر سال گذشته توسط یک موشک قابل‌بازیابی متعلق به شرکت «اسپیس‌اکس» (SpaceX) از کالیفرنیا به فضا پرتاب شد.

پرتاب «تیتانیا» در ادامه پرتاب ماهواره مشابه دیگری به نام «تایکی» (Tyche) صورت می‌گیرد که دو سال پیش انجام شده بود. این دو ماهواره بخشی از منظومه‌ای از ماهواره‌های نظامی بریتانیا هستند که توسط شرکت‌های مستقر در بریتانیا ساخته شده و تحت مدیریت «فرماندهی فضایی انگلیس» (UK Space Command) قرار دارند.

این ماهواره پیشرفته، دومین نمونه از نسل جدید فضاپیما‌های ساخت بریتانیا است که در مدار قرار می‌گیرد.

وزارت دفاع انگلیس همچنین اعلام کرد که در چارچوب پروژه‌ای موسوم به «ایناروس» (Inaros)، در حال آزمایش حسگر‌های زمینی پیشرفته‌ای برای نظارت بر فضا در سه نقطه مختلف جهان است.

منبع: آرتی