باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گروهی از ربات‌های انسان‌نما در یک سوپرمارکت در چین تحت آزمونی عملی قرار گرفتند که هدف آن ارزیابی توانایی آنها در انجام وظایف کاری به مدت ۲۴ ساعت متوالی بود. با این حال، این آزمایش طبق برنامه پیش نرفت؛ دو ربات از مجموع شش ربات نتوانستند وظایف محول‌شده را به پایان برسانند که دلیل آن مشکلاتی در عملکرد، فقدان ابتکار عمل و نبود اشتیاق عنوان شد.

اگرچه فیلم‌های علمی-تخیلی مدت‌هاست جهانی را به تصویر کشیده‌اند که در آن ربات‌ها جایگزین انسان‌ها در مشاغل گوناگون می‌شوند، اما واقعیت هنوز با این تصورات فاصله زیادی دارد. مهندسان همچنان در حال توسعه ربات‌های انسان‌نمایی هستند که قادر به انجام کار‌های روزمره باشند.

برخی از این ربات‌ها هم‌اکنون در ایالات متحده و چین دیده می‌شوند و عمدتاً برای همراهی با انسان‌ها، کمک به انجام کار‌های ساده خانگی و — آن‌طور که وب‌سایت «دکسرتو» (Dexerto) اشاره کرده — ایفای نقش در محیط‌های خرده‌فروشی به کار گرفته شده‌اند.

آزمون کاری ۲۴ ساعته ربات‌ها

شرکت «اجی‌بات» (Agibot) آزمونی را با استفاده از ربات‌های مدل G۲ خود در یک سوپرمارکت و با شعار «ربات‌ها هرگز از کار دست نمی‌کشند» برگزار کرد. این آزمون شامل فعالیت شبانه‌روزی در قالب چهار شیفت کاری مجزا در طول روز بود تا ظرفیت ربات‌ها برای انجام وظایف روزانه و حفظ عملکردی یکنواخت و بدون وقفه ارزیابی شود.

چهار ربات از مجموع شش ربات موفق شدند نزدیک به ۲۰۰۰ وظیفه محول‌شده را به انجام برسانند، در حالی که دو ربات دیگر نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. در نتیجه، این دو ربات به عنوان «کارمند رسمی» پذیرفته نشدند، زیرا مشکلات عملکردی مشاهده‌شده مانع از آن شد که آنها مطابق با استاندارد‌های مورد انتظار عمل کنند.

لغزش یک ربات نظافت‌چی؛ فقدان اشتیاق در رباتی دیگر

یکی از ربات‌هایی که عملکرد ضعیفی داشت، وظیفه نظافت را بر عهده داشت، اما به دلیل وجود یک سطل زباله که مسیرش را مسدود کرده بود، ناچار شد مسیر خود را تغییر دهد. ربات دوم نیز مأمور بررسی موجودی قفسه‌های فروشگاه بود؛ اما نتوانست همگام با روند کاری پیش برود، چرا که فاقد ابتکار عمل لازم برای تکمیل وظیفه خود بود.

به گزارش وب‌سایت «آی‌تی‌هوم» (ITHome)، ربات دوم کُند به نظر می‌رسید و فاقد اشتیاق بود؛ موضوعی که باعث شد عملکرد آن پایین‌تر از سطح مورد نیاز باشد. در نتیجه، هر دو ربات در گروه «تحت نظارت» باقی ماندند، با این امید که بتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند، راه چهار ربات دیگر را در پیش بگیرند و در نهایت فرصتی برای استخدام تمام‌وقت به دست آورند.

ورود هوش مصنوعی و ربات‌ها به عرصه خرده‌فروشی

حضور ربات‌ها در فروشگاه‌ها تنها به این آزمایش خاص محدود نمی‌شود. فروشگاه‌های کوچک در ژاپن به‌کارگیری هوش مصنوعی و رباتیک را در عملیات روزمره خود آغاز کرده‌اند تا با کمبود نیروی کار مقابله کنند و تجربه خرید را ارتقا دهند؛ روندی که نشان‌دهنده اتکای روزافزون به فناوری در بخش خرده‌فروشی است.

اگرچه جایگزینی کامل نیروی انسانی با ربات‌ها در آینده‌ای نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد، اما استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) در برخی خدمات — نظیر راهکار‌های خودرویی مبتنی بر هوش مصنوعی و ربات‌های داخل فروشگاه — به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش است.

علاوه بر این، آمازون با ارائه پیشنهاد‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به خریداران و فراهم کردن ابزار‌هایی که محصولات مورد جستجوی کاربران را توصیف می‌کنند، در راستای گسترش هرچه بیشتر فناوری در تجربه خرید گام برمی‌دارد.

منبع: الیوم السابع