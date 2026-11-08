دادستانی ملی لهستان روز یکشنبه اعلام کرد که حادثه تیراندازی روز گذشته در شهر کراکوف، در جریان تحقیقات به عنوان یک «اقدام تروریستی» تلقی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دادستانی ملی لهستان روز یکشنبه اعلام کرد که حادثه تیراندازی روز گذشته در کراکوف در جریان تحقیقات به عنوان یک «اقدام تروریستی» تلقی خواهد شد.

به گفته دادستان‌ها، تحقیقات شامل قتل شش نفر با شلیک گلوله و تلاش برای قتل ده‌ها نفر دیگر در کراکوف، و همچنین قتل سه نفر در شهر اوستروویتس شویتوکژیسکی لهستان خواهد بود که به ادعای دادستان‌ها توسط همان فرد انجام شده است.

پلیس لهستان پیشتر تأیید کرده بود که تیراندازی دسته‌جمعی در میدان اصلی پایتخت این کشور توسط یک شهروند لهستانی انجام شده است که متعاقباً بازداشت شد.

منبع: بریکینگ د نیوز