سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که علائم سویه جدید ویروس کرونا، موسوم به «PJ.۲.۱»، شبیه سرماخوردگی معمولی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داده است که علائم سویه جدید ویروس کرونا، موسوم به «PJ.۲.۱»، ممکن است شبیه به علائم سرماخوردگی معمولی یا آنفولانزا باشد؛ این سازمان خاطرنشان کرد که تشخیص نوع دقیق ویروس تنها بر اساس علائم، امکان‌پذیر نیست.

این سازمان توضیح داد که بدون انجام آزمایش‌های تخصصی، نمی‌توان تعیین کرد که کدام ویروس تنفسی عامل عفونت است؛ تفکیکی که به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که بر رویکرد‌های درمانی یا تصمیم‌گیری‌های حوزه بهداشت عمومی تأثیرگذار باشد.

سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که این سویه جدید، خطر گسترش جهانی را افزایش می‌دهد و اعلام کرده که روند انتقال آن را به‌دقت زیر نظر دارد.

پیش‌تر، النا مالینیکووا، ویروس‌شناس روس، اشاره کرده بود که سویه «PJ.۲.۱» ممکن است با ایجاد گلودرد شدید و خستگیِ پایدارتر (حتی پس از بهبودی از بیماری)، با سایر سویه‌های ویروس کرونا متفاوت باشد.

منبع: Novosti

برچسب ها: ویروس‌کرونا ، کرونا ویروس کرونا ، سازمان بهداشت جهانی ، سازمان جهانی بهداشت ، سرماخوردگی
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