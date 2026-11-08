پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، در هوای بارانی تبریز و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آسمان بارانی تبریز در روز استقبال از سه شهید گمنام، حال‌وهوای متفاوتی به این آیین بخشیده بود. بارانی که در کنار حضور مردم، فضای فرودگاه شهید مدنی تبریز را به صحنه‌ای آمیخته با اندوه، احترام و دلتنگی تبدیل کرد.

پیکر این سه شهید گمنام پس از انتقال به تبریز، در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی این‌شهر مورد استقبال قرار گرفت و جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم با حضور در این مراسم، به مقام والای آنها ادای احترام کردند.

این سه مسافر پس از سال‌ها دوری از وطن، از دل خاک جبهه‌های نبرد به آغوش مردم بازگشتند تا یاد و خاطره روز‌های حماسه و ایثار را در این شهر زنده کنند.

بر اساس اطلاعات اعلام شده، پیکر یکی از این شهدا در جریان عملیات خیبر و در منطقه جزیره مجنون تفحص شده و پیکر ۲ شهید دیگر نیز در جریان عملیات بدر و در منطقه شرق دجله کشف و شناسایی شده است.

حضور این سه شهید گمنام در تبریز، فرصتی دوباره برای تجدید خاطره با نسلی است که سال‌ها پیش در میدان‌های نبرد حاضر شدند و بسیاری از آنها حتی فرصت بازگشت به خانه و دیدار دوباره با خانواده‌های خود را نیافتند.

در میان حاضران در آیین استقبال و تشییع، نگاه‌ها به تابوت‌هایی دوخته شده بود که اگرچه نام و نشانی از صاحبانشان بر آنها نقش نبسته بود، اما یادآور هویت و تاریخ مشترکی بودند که با فداکاری و ایثار رقم خورده است.

پس از برگزاری آیین تشییع، پیکر یکی از این شهدای گمنام در گنجینه شهدا واقع در خیابان حافظ تبریز به خاک سپرده شد تا این شهر میزبان ابدی پیکر شهیدی باشد که نامش برای مردم ناشناخته است، اما یاد و جایگاهش در حافظه جمعی مردم باقی خواهد ماند.

۲ شهید دیگر نیز به عنوان میهمان در تبریز حضور یافتند و آیین استقبال و تشییع آنها با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

بازگشت پیکر شهدای گمنام به شهرها، یادآور روز‌هایی است که هزاران رزمنده از خانه و خانواده خود گذشتند و راهی جبهه‌ها شدند. برخی بازگشتند و برخی سال‌ها بعد، در سکوت خاک، دوباره به وطن رسیدند.