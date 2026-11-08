باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز یکشنبه اعلام کرد گزارشی با تأخیر درباره وقوع آتش‌سوزی در یک نفتکش در فاصله هشت مایل دریایی شمال غربی شهر خصب عمان دریافت کرده است.

خصب در شمال شبه‌جزیره مسندم و در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد.

این سازمان به نقل از مقامات نظامی اعلام کرد خدمه نفتکش تخلیه شده‌اند و از کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند خواست با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

بر اساس این گزارش، تحقیقات مقامات مربوطه درباره این حادثه ادامه دارد.

منبع: الجزیره