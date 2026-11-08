باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - رستگار احمدی مدیر توزیع برق پیرانشهر با تشریح عملکرد شش‌ماهه این مدیریت در حوزه‌های توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌های برق‌رسانی متناسب با نیازهای مشترکان تأکید کرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در بخش شهری اظهار کرد: نصب چهار دستگاه پست هوایی در خیابان‌های خرم، قدس و اندیشه و همچنین اجرای طرح‌های مدیریت بار شبکه از جمله اقدامات کلیدی برای ارتقای کیفیت خدمات در این مناطق بوده است و در همین راستا عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در مجموع به طول ۳۵.۴ کیلومتر در محدوده شهری اجرا شد.

مدیر توزیع برق پیرانشهر در ادامه به تشریح پروژه‌های روستایی پرداخت و افزود: در بخش ساماندهی شبکه روستایی ۴۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور هوایی احداث شد و همچنین برای اصلاح و پایداری شبکه در روستاهای کرکسک، منگور، کانی اشکوت و گرده‌بین ۲۰ اصله تیر بتنی نصب گردید.

احمدی با تأکید بر نقش حیاتی کابل‌های خودنگهدار در افزایش ایمنی و پایداری شبکه خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات شهری ۲۸.۶ کیلومتر عملیات تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خودنگهدار نیز در ۲۲ روستای شهرستان شامل ۱۱ روستا در بخش مرکزی و ۱۱ روستا در بخش لاجان اجرایی شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه این پروژه‌ها با هدف افزایش ظرفیت شبکه، کاهش آسیب‌پذیری تأسیسات در برابر عوامل محیطی و ارتقای رضایتمندی مشترکان دنبال می‌شود، تصریح کرد: تداوم توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی در مناطق شهری و روستایی از اولویت‌های اصلی این مدیریت است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی هدفمند گام‌های مؤثری در مسیر تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم پیرانشهر برداریم.