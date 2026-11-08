باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین عملکرد پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی در هفت‌ماهه سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی مجموعاً ۲۶۲ هزار و ۲۸۳ دستگاه ناوگان باری از مرزهای استان تردد کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه حامل کالاهای وارداتی و ۱۱۹ هزار و ۴۲۴ دستگاه حامل کالاهای صادراتی بوده‌اند.

وی با اشاره به آمار قابل توجه ترانزیت ورودی تصریح کرد: در بخش ترانزیت ورودی نیز ۶۷ هزار و ۴۳ دستگاه ناوگان طی هفت‌ماهه امسال از مرزهای استان عبور کرده‌اند که مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۴ درصدی است.

پایانه مرزی بازرگان؛ رکورددار تردد باری

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تبیین جایگاه پایانه‌های مرزی استان در جابه‌جایی کالا و مسافر خاطرنشان کرد: پایانه مرزی بازرگان با ثبت ۱۴۶ هزار و ۸۱ دستگاه بیشترین سهم تردد ناوگان باری استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن پایانه‌های مرزی پلدشت، تمرچین، سرو و رازی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

شکری همچنین به حجم بالای تردد مسافران اشاره کرد و گفت: طی هفت‌ماهه امسال ۳ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۸۰۵ نفر از طریق پایانه‌های مرزی استان تردد داشته‌اند که این رقم شامل یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۹۲۵ نفر ورودی ایرانی و ۳۰۱ هزار و ۳۵۶ نفر ورودی خارجی است ضمن اینکه ۴۵ هزار و ۶۲۴ دستگاه ناوگان مسافری نیز در این مدت در مرزها تردد کرده‌اند.

فعالیت بیش از ۱۰۰ شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل در استان

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۰۸ شرکت بین‌المللی حمل‌ونقل کالا و ۸ شرکت بین‌المللی مسافربری با مرکزیت آذربایجان‌غربی فعالیت می‌کنند و ۲۰ شرکت کالایی دیگر نیز در مرحله تأسیس قرار دارند و همچنین ۲۸ شرکت مسافربری به همراه شعب خود در خطوط برون‌مرزی فعال هستند.

شکری با تأکید بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ترانزیتی استان بیان کرد: در حال حاضر ۹۲۳ کیلومتر مسیر ترانزیتی در آذربایجان‌غربی شناسایی شده است که با احتساب مسیرهای سلماس ـ کوزه‌رش و ارومیه ـ شهید کلانتری مجموع راه‌های ترانزیتی استان به بیش از یک‌هزار کیلومتر می‌رسد.

وی در پایان موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی، هم‌جواری با سه کشور و برخورداری از پایانه‌های مرزی متعدد را پتانسیلی ارزشمند برای توسعه مبادلات تجاری و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران دانست و تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای خدمات پایانه‌ای با هدف بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌های راهبردی با جدیت دنبال می‌شود.