باشگاه خبرنگاران جوان - امین عباسی در حاشیه بازدید از عملیات مرمت سقف بازار وکیل جنوبی شیراز با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حفاظت از بازار وکیل جنوبی شیراز، عملیات پاکسازی و مرمت سقف راسته اصلی این مجموعه تاریخی با تأمین اعتبار از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت آغاز شده و هم‌اکنون در حال اجراست.

او با اشاره به اهمیت این طرح در حفظ اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی بازار وکیل افزود: با توجه به آسیب‌ها و آلودگی‌های برجای‌مانده از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱، بخشی از عملیات اجرایی به پاک‌سازی و دودزدایی سطوح آجری، تونیزه‌ها و عرق‌چین‌های سقف اختصاص یافته است.

عباسی ادامه داد: در این بخش، آثار دوده و آلودگی‌های ناشی از حریق با استفاده از روش‌های تخصصی پاک‌سازی می‌شود تا ضمن بهبود وضعیت ظاهری بنا، از آسیب‌های احتمالی به مصالح و عناصر تاریخی آن جلوگیری شود.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، تعمیر، مرمت و رنگ‌آمیزی نورگیرهای فلزی واقع در بخش فوقانی حجره‌ها را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه عنوان کرد و گفت: این عملیات با هدف سامان‌دهی و بهبود وضعیت عناصر معماری سقف بازار انجام می‌شود.

او همچنین از اجرای عملیات تعمیر و مرمت بخش‌های آجری در سطوح قائم و منحنی قسمت‌های داخلی راسته اصلی بازار خبر داد و افزود: این اقدامات با توجه به ویژگی‌های معماری بنا و با هدف حفظ ساختار و هویت تاریخی آن در حال انجام است.

عباسی با اشاره به جایگاه تاریخی بازار وکیل شیراز بیان کرد: این بازار به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و معماری دوره زندیه، جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور دارد و حفاظت مستمر از اجزای معماری آن، به‌ویژه سقف‌ها، طاق‌ها و عرق‌چین‌های آجری، در ماندگاری این اثر تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش مهمی دارد.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس در ادامه افزود: اجرای این پروژه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان، در راستای سامان‌دهی و حفاظت از بخش‌های آسیب‌دیده و فرسوده راسته اصلی بازار وکیل جنوبی شیراز انجام می‌شود.

منبع: میراث فارس