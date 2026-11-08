سخنگوی صنعت برق کشور گفت: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبوض برق ابلاغ شد، اما هنوز اجرایی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کارگروه مربوطه، نحوه اعمال بهای سوخت نیروگاهی در قبوض برق مشترکان را تعیین تکلیف کرده و ابلاغیه‌های لازم نیز از ابتدای آبان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این افزایش برای مشترکان کم‌مصرف و افرادی که مصرف برق آن‌ها در محدوده الگوی مصرف قرار دارد، ناچیز خواهد بود، اظهار کرد: برآورد می‌شود مبلغ بهای سوخت نیروگاهی در قبوض این دسته از مشترکان حدود ۷ هزار تومان باشد. این گروه حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی کشور را شامل می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: با وجود ابلاغ این مصوبه از ابتدای آبان، اجرای آن هنوز آغاز نشده است و نیازمند فراهم شدن مقدمات فنی و اجرایی است.

ذبیح‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای این طرح در سطح کشور تصریح کرد: اجرای این ابلاغیه باید در ۳۹ شرکت توزیع برق و ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای به‌صورت هماهنگ انجام شود؛ بنابراین، آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و فراهم شدن مقدمات اجرایی زمان‌بر است.