سخنگوی صنعت برق کشور گفت: سخنگوی صنعت برق کشور گفت: مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبوض برق ابلاغ شد، اما هنوز اجرایی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کارگروه مربوطه، نحوه اعمال بهای سوخت نیروگاهی در قبوض برق مشترکان را تعیین تکلیف کرده و ابلاغیه‌های لازم نیز از ابتدای آبان صادر شده است.

وی با بیان اینکه این افزایش برای مشترکان کم‌مصرف و افرادی که مصرف برق آن‌ها در محدوده الگوی مصرف قرار دارد، ناچیز خواهد بود، اظهار کرد: برآورد می‌شود مبلغ بهای سوخت نیروگاهی در قبوض این دسته از مشترکان حدود ۷ هزار تومان باشد. این گروه حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی کشور را شامل می‌شوند.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: با وجود ابلاغ این مصوبه از ابتدای آبان، اجرای آن هنوز آغاز نشده است و نیازمند فراهم شدن مقدمات فنی و اجرایی است.

ذبیح‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای این طرح در سطح کشور تصریح کرد: اجرای این ابلاغیه باید در ۳۹ شرکت توزیع برق و ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای به‌صورت هماهنگ انجام شود؛ بنابراین، آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و فراهم شدن مقدمات اجرایی زمان‌بر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قبض برق ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق پایتخت رخ نداده است
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران بدون وقفه در حال فعالیت هستند
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
برنامه‌ریزی برای عبور از زمستان با کمترین چالش/ ارتقای امنیت سایبری زیرساخت‌های برق در دستور کار صنعت برق قرار دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق پایتخت رخ نداده است
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
کاهش ۵۵ درصدی انتشار کربن خودروهای جدید
از سبز پوشی شاخص‌های بازار سهام تا توقف نسخه قدیمی tsetmc
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محورهای منتهی به تهران
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران بدون وقفه در حال فعالیت هستند
اجرای ۷۰ درصدی الگوی کشت در بخش زراعت
کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه
پرداخت‌های بیش از ۳۰ میلیون تومانی کارکنان به عملکرد گره می‌خورد
مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبض برق ابلاغ شد؛ اما هنوز اجرایی نشده است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۷ آبان
ریزش‌ سنگین در تاریخ بورس آمریکا
پرداخت تسهیلات مسکن به بیش از ۲۱ هزار خانوار در ۷ ماه
۱۹ آبان؛ فرصت جدید صنعتگران برای خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران
الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
پایش ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال
کاهش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در پی تنش‌های منطقه‌ای
کریدور‌های ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند
آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور
ادامه هوای بارانی در ۴۵۰ شهر کشور/ کوهرنگ رکوردار بارش شبانه روز گذشته با ۱۶۴ میلی متر باران شد
سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه در سال ۱۴۰۵ صفر شد
اتوبوس‌های فاقد GPS کارت معاینه فنی نمی‌گیرند
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
کامیون‌های حامل کالا‌های اساسی مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند
علت دود پالایشگاه تهران مشخص شد