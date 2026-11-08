شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده جاده اسالم به خلخال ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده اسالم به خلخال یکی از زیباترین جاده‌های کشور محسوب می‌شود و هر ساله مسافران بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. اما این روز‌ها آسفالت فرسوده و چاله‌های بسیاری که در این جاده وجود دارد، بصورت معضلی برای رانندگان تبدیل شده، بطوریکه خسارت‌هایی را به خودرو‌ها وارد کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و اجترام جاده اسالم به خلخال یکی از زیباترین جاده‌های ایران است و همه ساله مسافران زیادی را جذب می‌کند. اما این مسیر از نظر آسفالت کیفیت خوبی ندارد. اعتراض زیاد مردم نسبت به وضعیت خراب مسیر اسالم به خلخال را شاهد هستیم.

مردم از ترک و چاله‌های زیاد این مسیر گلایه دارند، بطوریکه ترک‌ها و چاله‌های این مسیر باعث شده خودروی تعداد کثیری از مردم منطقه و مسافران در مسیر آسیب ببیند.

این مسیر از زیباترین مسیر‌های ایران است که اسالم در استان گیلان را به خلخال در استان اردبیل متصل می‌کند و بسیار زیبا است. لطفا بررسی کنید هرچه زودتر فکری به حال ترمیم و درست کردن آسفالت این جاده زیبا باشند.