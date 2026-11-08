ارائه پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک سران عشایر خوزستان و عراق

باشگاه خبرنگاران جوان-علی دهقانی یکشنبه در آیین گرامیداشت سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: با این اقدام و با تکیه بر اصول داوری، میانجی‌گری و ظرفیت بزرگان قبایل، دعاوی احتمالی در کوتاه‌ترین زمان و با روش‌های مسالمت‌آمیز می‌توان مراودات اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کرد.

وی گفت: بخشی از موضوعات مطروحه در محاکم خوزستان ناشی از تبادلات و مناسبات تجاری و اجتماعی با کشور همسایه، عراق است.

مجمع صلح خوزستان با عضویت حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان طوایف و عشایر تشکیل شده که نقشی محوری در پیشگیری و حل اختلافات ایفا می‌کند.

دهقانی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ساماندهی پرونده‌های قدیمی گفت: طی پنج سال گذشته و در امتداد اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پرونده‌های رسوبی قصاص نفس که در مواردی سال‌ها از صدور احکام قطعی آنها سپری شده بود که با وساطت صلح‌یاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص به مصالحه و اخذ رضایت اولیای‌دم منتهی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها مبنی بر افزایش میزان مراجعات قضایی، آمار‌های دقیق نشان‌دهنده اثربخشی روش‌های سازشی است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش در نرخ ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در پنج سال اخیر با ورود به‌موقع معتمدان محلی و صلح‌یاران، از ورود و تشکیل یک‌هزار و ۷۲۵ پرونده با ابعاد گسترده نظیر نزاع‌های دسته‌جمعی، دعاوی پیچیده خانوادگی و پرونده‌های کلان مالی جلوگیری شده است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به طرح ابتکاری استقرار صلح‌یاران در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان عنوان کرد: در این چارچوب تاکنون هشت هزار و ۴۲۵ پرونده در بدو ورود به یگان‌های انتظامی با توافق طرفین مختومه شده است.

دهقانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بالغ بر ۴۷ هزار پرونده در مراجع مختلف قضایی و سازشی استان با همین رویکرد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که حاکی از ضرورت گسترش نهاد‌های داوری و میانجی‌گری در بستر جامعه است.