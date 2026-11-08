ارائه پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک سران عشایر خوزستان و عراق

رئیس دادگستری خوزستان گفت: به منظور پیشگیری از وقوع اختلافات و تسهیل مراودات اقتصادی و اجتماعی بین ۲ کشور ایران و عراق، پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک سران عشایر خوزستان و عراق در شهرستان‌های اهواز و خرمشهر ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی دهقانی یکشنبه در آیین گرامیداشت سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف در محل دادگستری خوزستان بیان کرد: با این اقدام و با تکیه بر اصول داوری، میانجی‌گری و ظرفیت بزرگان قبایل، دعاوی احتمالی در کوتاه‌ترین زمان و با روش‌های مسالمت‌آمیز می‌توان مراودات اقتصادی و اجتماعی را تسهیل کرد.

وی گفت: بخشی از موضوعات مطروحه در محاکم خوزستان ناشی از تبادلات و مناسبات تجاری و اجتماعی با کشور همسایه، عراق است.

مجمع صلح خوزستان با عضویت حدود ۳۰۰ نفر از بزرگان طوایف و عشایر تشکیل شده که نقشی محوری در پیشگیری و حل اختلافات ایفا می‌کند.

دهقانی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در ساماندهی پرونده‌های قدیمی گفت: طی پنج سال گذشته و در امتداد اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با تمرکز بر پرونده‌های رسوبی قصاص نفس که در مواردی سال‌ها از صدور احکام قطعی آنها سپری شده بود که با وساطت صلح‌یاران و متنفذان، ۹۰۱ فقره پرونده قصاص به مصالحه و اخذ رضایت اولیای‌دم منتهی شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها مبنی بر افزایش میزان مراجعات قضایی، آمار‌های دقیق نشان‌دهنده اثربخشی روش‌های سازشی است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱ درصد کاهش در نرخ ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در پنج سال اخیر با ورود به‌موقع معتمدان محلی و صلح‌یاران، از ورود و تشکیل یک‌هزار و ۷۲۵ پرونده با ابعاد گسترده نظیر نزاع‌های دسته‌جمعی، دعاوی پیچیده خانوادگی و پرونده‌های کلان مالی جلوگیری شده است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با اشاره به طرح ابتکاری استقرار صلح‌یاران در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان عنوان کرد: در این چارچوب تاکنون هشت هزار و ۴۲۵ پرونده در بدو ورود به یگان‌های انتظامی با توافق طرفین مختومه شده است.

دهقانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بالغ بر ۴۷ هزار پرونده در مراجع مختلف قضایی و سازشی استان با همین رویکرد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است که حاکی از ضرورت گسترش نهاد‌های داوری و میانجی‌گری در بستر جامعه است.

برچسب ها: ایران و عراق ، سران عشایر
خبرهای مرتبط
تجدید بیعت سران عشایر حمیدیه با آرمان‌های انقلاب و رهبری
نشست فرمانده انتظامی خرمشهر با سران عشایر و بزرگان طوایف شهرستان
رئیس جمهور:
اتحاد اقوام باطل کننده نیرنگ دشمن بوده است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ماجرای صدای انفجار در ماهشهر چه بود؟
آخرین اخبار
ماجرای صدای انفجار در ماهشهر چه بود؟
روند درمان اعضای حادثه دیده تیم بسکتبال سحرآکادمی مطلوب است
ارائه پیشنهاد تشکیل مجمع مشترک سران عشایر خوزستان و عراق
امدادرسانی هلال احمر خوزستان به ۸۲۹ نفر در پی بارش‌های اخیر
تولید ۱۷ تن زیتون در مسجدسلیمان
واژگونی اتوبوس تیم بسکتبال آکادمی سحر
واژگونی اتوبوس در محور عبدالخان به شوش با ۱۸ مصدوم