باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جعفری مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به بارش‌های اخیر در پایتخت اعلام کرد: خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در معابر شهر گزارش نشده و وضعیت معابر تهران تحت رصد و پایش مستمر قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های خدمات شهری شهرداری تهران در آماده‌باش کامل هستند و شبانه روزی فعالیت دارند، اظهار کرد: پیام‌ها و گزارش‌های دریافتی از سطح شهر به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای شهروندان، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران افزود: در صورت گزارش آب‌گرفتگی یا بروز مشکل در هر یک از معابر، نیرو‌های عملیاتی شهرداری بلافاصله به محل اعزام می‌شوند تا نسبت به رفع مشکل اقدام کنند. همچنین هماهنگی لازم با عوامل پلیس راهور برای شناسایی و رسیدگی سریع به موارد احتمالی برقرار است.

جعفری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده آب‌گرفتگی یا هرگونه مشکل در معابر، موضوع را اطلاع‌رسانی کنند تا همکاران خدمات شهری در اسرع وقت برای رسیدگی و رفع مشکل در محل حاضر شوند.