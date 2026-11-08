رئیس هیئت مدیره انجمن قهوه با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه، گفت: تقویت تعاملات کسب‌وکارها در بستر نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند کمک کند تا از این شرایط سخت اقتصادی به سلامت عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین بابایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن قهوه ایران، عنوان کرد: صنعت قهوه ایران در شرایط فعلی با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو، همچنان شاهد توسعه بازار و رشد مصرف قهوه هستیم و از سوی دیگر، چالش‌ها و آسیب‌های متعددی در زنجیره تامین این صنعت وجود دارد.

وی با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه اظهار کرد: دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، به طور کامل از طریق واردات تامین می‌شود و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکلات ارزی و تحریم‌ها از یک سو و افزایش هزینه‌های واردات و حمل و نقل از سوی دیگر، تامین این ماده اولیه را با دشواری بیشتری همراه کرده است.

بابایی ادامه داد: البته کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی بازار شده و بر فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت صنعت قهوه کشور اظهار کرد: صنعت قهوه ایران در شرایط فعلی با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو، همچنان شاهد توسعه بازار و رشد مصرف قهوه هستیم و از سوی دیگر، چالش ها و آسیب های متعددی در زنجیره تامین این صنعت وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، رشد فرهنگ مصرف قهوه، گسترش کافی شاپ ها، افزایش مصرف خانگی و توسعه فعالیت های صنعتی در بخش های مختلف از جمله رست، بسته بندی و سایر حوزه های مرتبط، نشان می دهد که بازار قهوه ایران همچنان در مسیر توسعه قرار دارد و سرمایه گذاری در این بخش نیز ادامه پیدا کرده است.

بابایی با اشاره به چالش های تامین مواد اولیه بیان کرد: دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، به طور کامل از طریق واردات تامین می شود و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکلات ارزی و تحریم ها از یک سو و افزایش هزینه های واردات و حمل و نقل از سوی دیگر، تامین این ماده اولیه را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن قهوه ایران افزود: بخشی از مشکلات ارزی و محدودیت های ناشی از تحریم از گذشته وجود داشته، اما افزایش قابل توجه هزینه های واردات و حمل و نقل در پی شرایط جنگی اخیر، فشار بیشتری بر فعالان این صنعت وارد کرده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی بازار شده و بر فعالیت کسب و کارهای این حوزه تاثیر گذاشته است.

بابایی در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه قهوه ایران مال در شرایط کنونی بیان کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای نمایشگاه، ایجاد ارتباط میان حلقه های مختلف یک صنعت است و این موضوع در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

وی گفت: اگرچه نمایشگاه همواره کارکردهایی مانند بازاریابی، فروش، تبلیغات و معرفی محصولات جدید داشته است، اما در شرایط کنونی، حفظ ارتباطات تجاری و حمایت از فعالان صنعت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. حضور مسئولان دولتی و سیاست گذاران در چنین رویدادهایی نیز می تواند فرصت مناسبی برای انتقال مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی فراهم کند.

برچسب ها: واردات قهوه ، دانه قهوه
خبرهای مرتبط
واردات دانه سبز قهوه با محدودیت مواجه است
۹۰ درصد قهوه مصرفی تولید داخل است
افزایش ۷۰ درصدی واردات دانه سبز قهوه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق پایتخت رخ نداده است
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
کاهش ۵۵ درصدی انتشار کربن خودروهای جدید
از سبز پوشی شاخص‌های بازار سهام تا توقف نسخه قدیمی tsetmc
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محورهای منتهی به تهران
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران بدون وقفه در حال فعالیت هستند
اجرای ۷۰ درصدی الگوی کشت در بخش زراعت
کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه
پرداخت‌های بیش از ۳۰ میلیون تومانی کارکنان به عملکرد گره می‌خورد
مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبض برق ابلاغ شد؛ اما هنوز اجرایی نشده است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۷ آبان
ریزش‌ سنگین در تاریخ بورس آمریکا
پرداخت تسهیلات مسکن به بیش از ۲۱ هزار خانوار در ۷ ماه
۱۹ آبان؛ فرصت جدید صنعتگران برای خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران
الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
پایش ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال
کاهش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در پی تنش‌های منطقه‌ای
کریدور‌های ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند
آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور
ادامه هوای بارانی در ۴۵۰ شهر کشور/ کوهرنگ رکوردار بارش شبانه روز گذشته با ۱۶۴ میلی متر باران شد
سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه در سال ۱۴۰۵ صفر شد
اتوبوس‌های فاقد GPS کارت معاینه فنی نمی‌گیرند
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
کامیون‌های حامل کالا‌های اساسی مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند
علت دود پالایشگاه تهران مشخص شد