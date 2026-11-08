کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین بابایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن قهوه ایران، عنوان کرد: صنعت قهوه ایران در شرایط فعلی با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو، همچنان شاهد توسعه بازار و رشد مصرف قهوه هستیم و از سوی دیگر، چالش‌ها و آسیب‌های متعددی در زنجیره تامین این صنعت وجود دارد.

وی با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه اظهار کرد: دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، به طور کامل از طریق واردات تامین می‌شود و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکلات ارزی و تحریم‌ها از یک سو و افزایش هزینه‌های واردات و حمل و نقل از سوی دیگر، تامین این ماده اولیه را با دشواری بیشتری همراه کرده است.

بابایی ادامه داد: البته کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی بازار شده و بر فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه تاثیر گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت صنعت قهوه کشور اظهار کرد: صنعت قهوه ایران در شرایط فعلی با وضعیتی دوگانه مواجه است؛ از یک سو، همچنان شاهد توسعه بازار و رشد مصرف قهوه هستیم و از سوی دیگر، چالش ها و آسیب های متعددی در زنجیره تامین این صنعت وجود دارد.

به گفته این مقام مسئول، رشد فرهنگ مصرف قهوه، گسترش کافی شاپ ها، افزایش مصرف خانگی و توسعه فعالیت های صنعتی در بخش های مختلف از جمله رست، بسته بندی و سایر حوزه های مرتبط، نشان می دهد که بازار قهوه ایران همچنان در مسیر توسعه قرار دارد و سرمایه گذاری در این بخش نیز ادامه پیدا کرده است.

بابایی با اشاره به چالش های تامین مواد اولیه بیان کرد: دانه سبز قهوه به عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، به طور کامل از طریق واردات تامین می شود و تولید داخلی در این بخش وجود ندارد. در شرایط فعلی، مشکلات ارزی و تحریم ها از یک سو و افزایش هزینه های واردات و حمل و نقل از سوی دیگر، تامین این ماده اولیه را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن قهوه ایران افزود: بخشی از مشکلات ارزی و محدودیت های ناشی از تحریم از گذشته وجود داشته، اما افزایش قابل توجه هزینه های واردات و حمل و نقل در پی شرایط جنگی اخیر، فشار بیشتری بر فعالان این صنعت وارد کرده است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود نسبی بازار شده و بر فعالیت کسب و کارهای این حوزه تاثیر گذاشته است.

بابایی در ادامه با تاکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه قهوه ایران مال در شرایط کنونی بیان کرد: یکی از مهم ترین کارکردهای نمایشگاه، ایجاد ارتباط میان حلقه های مختلف یک صنعت است و این موضوع در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

وی گفت: اگرچه نمایشگاه همواره کارکردهایی مانند بازاریابی، فروش، تبلیغات و معرفی محصولات جدید داشته است، اما در شرایط کنونی، حفظ ارتباطات تجاری و حمایت از فعالان صنعت اهمیت ویژه ای پیدا می کند. حضور مسئولان دولتی و سیاست گذاران در چنین رویدادهایی نیز می تواند فرصت مناسبی برای انتقال مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی فراهم کند.