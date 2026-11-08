خط دفاعی تیم فوتبال استقلال بر خلاف ابتدای فصل در دیدار‌های اخیر خود گل‌های زیادی را دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تساوی ۲ بر ۲ استقلال مقابل استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر، علاوه بر از دست رفتن دو امتیاز برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت خط دفاعی این تیم جلب کرد.

استقلال در شرایطی در این مسابقه دو بار دروازه خود را بازشده دید که انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت امتیازات این دیدار، آبی‌پوشان نمایش مطمئن‌تری در فاز دفاعی داشته باشند. دریافت دو گل در یک مسابقه، آن هم در شرایطی که استقلال برای نزدیک شدن به صدر جدول به سه امتیاز نیاز داشت، می‌تواند زنگ خطری برای کادر فنی باشد.

آمار این مسابقه نیز نکات قابل توجهی دارد. استقلال خوزستان با ۱۱ شوت و ۳ شوت در چارچوب، موفق شد دو بار به گل برسد؛ در سوی مقابل استقلال تهران با ۱۰ شوت و ۵ ضربه در چارچوب، همین تعداد گل را به ثمر رساند. این آمار نشان می‌دهد که بررسی کیفیت موقعیت‌های ایجادشده توسط حریف و نحوه واکنش مدافعان استقلال می‌تواند یکی از محور‌های اصلی تحلیل عملکرد این تیم باشد.

البته مشکلات دفاعی استقلال را نباید صرفاً به عملکرد مدافعان میانی محدود کرد؛ چرا که هماهنگی مدافعان کناری، پوشش فضای پشت خط دفاع و میزان مشارکت هافبک‌ها در امور دفاعی نیز در شکل‌گیری موقعیت‌های حریف نقش دارد.

بختیاری‌زاده در ادامه فصل باید برای برطرف کردن این ایرادات چاره‌اندیشی کند؛ چرا که استقلال علاوه بر رقابت در لیگ برتر، در مسابقات آسیایی نیز به دنبال موفقیت است و تداوم اشتباهات دفاعی می‌تواند هزینه سنگینی برای این تیم داشته باشد.

اکنون یکی از پرسش‌های مهم درباره استقلال این است که آیا مشکلات دفاعی این تیم با اصلاح ساختار و هماهنگی بیشتر بازیکنان برطرف می‌شود یا آبی‌پوشان در نیم‌فصل به جذب مدافعان جدید نیاز خواهند داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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