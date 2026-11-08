فرمانده انتظامی گیلان از کشف و توقیف ۲۸۷ دستگاه خودروی احتکار شده در یک سوله در شهرک صنعتی رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین حسن‌پور، فرمانده انتظامی گیلان گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر انباشت و احتکار خودرو در انباری واقع در شهرک صنعتی رشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی به همراه کارشناسان اداره کل تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اداره اماکن با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند. در بازرسی دقیق از این انبار مشخص شد که ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD بدون اطلاع‌رسانی و ثبت در سامانه جامع انبارها، به قصد افزایش قیمت و اخلال در بازار، به صورت غیرمجاز انباشت شده است.

فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش خودرو‌های کشف شده را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و انبار هم به دستور قضایی مهر و موم شد.

سردار حسن‌پور با تأکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با مخلان نظام اقتصادی و احتکارکنندگان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انباشت غیرقانونی کالا و احتکار، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان