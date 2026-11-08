رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق کارمندان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیست، گفت: در دستگاه‌هایی که این طرح را آغاز کرده‌اند، بخشی از پرداخت‌های خارج از حکم کارکنان که بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بر اساس عملکرد افراد پرداخت خواهد شد.

رفیع‌زاده اظهار کرد: این اقدام به هیچ عنوان به معنای کاهش حقوق و مزایایی که کارمندان در حال حاضر دریافت می‌کنند، نیست، بلکه با هدف بهبود روش پرداخت و تخصیص بخشی از دریافتی‌ها بر اساس عملکرد کارکنان انجام می‌شود.

برچسب ها: حقوق ، سازمان اداری
خبرهای مرتبط
الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
خبر خوش سازمان برنامه و بودجه برای مدارس و بیمارستان‌های دولتی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
۱۰ استان کشور همچنان با بارش‌های کمتر از حد نرمال مواجه هستند
ظرف هفته آینده بقیه مطالبات فروشگاه‌های پذیرنده کالابرگ پرداخت می‌شود
هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق پایتخت رخ نداده است
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی
سهم معاملات برق در بورس به ۶۰ درصد می‌رسد
کاهش ۵۵ درصدی انتشار کربن خودروهای جدید
از سبز پوشی شاخص‌های بازار سهام تا توقف نسخه قدیمی tsetmc
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محورهای منتهی به تهران
تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تهران بدون وقفه در حال فعالیت هستند
اجرای ۷۰ درصدی الگوی کشت در بخش زراعت
کاهش قدرت خرید مردم و رکود نسبی بازار قهوه
پرداخت‌های بیش از ۳۰ میلیون تومانی کارکنان به عملکرد گره می‌خورد
مصوبه افزایش بهای سوخت نیروگاهی در قبض برق ابلاغ شد؛ اما هنوز اجرایی نشده است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۷ آبان
ریزش‌ سنگین در تاریخ بورس آمریکا
پرداخت تسهیلات مسکن به بیش از ۲۱ هزار خانوار در ۷ ماه
۱۹ آبان؛ فرصت جدید صنعتگران برای خرید شمش طلا در مرکز مبادله ایران
الزامات دستیابی پایدار به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
پایش ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی برای بهره‌برداری در نیمه دوم سال
کاهش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور در پی تنش‌های منطقه‌ای
کریدور‌های ترانزیتی باید به جریان واقعی تجارت تبدیل شوند
آغاز دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی
روند کاهش ناترازی برق ادامه دارد/ معافیت مشترکان حمایتی از پرداخت هزینه سوخت نیروگاهی
انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برنامه‌های توسعه دریامحور
ادامه هوای بارانی در ۴۵۰ شهر کشور/ کوهرنگ رکوردار بارش شبانه روز گذشته با ۱۶۴ میلی متر باران شد
سهم دولت از مالیات واردات بنزین ویژه در سال ۱۴۰۵ صفر شد
اتوبوس‌های فاقد GPS کارت معاینه فنی نمی‌گیرند
تابستان امسال ۳۰ درصد از ناترازی کاهش پیدا کرد
کامیون‌های حامل کالا‌های اساسی مشمول تنخواه سوخت ویژه می‌شوند
علت دود پالایشگاه تهران مشخص شد