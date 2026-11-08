رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق کارمندان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علاالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیست، گفت: در دستگاه‌هایی که این طرح را آغاز کرده‌اند، بخشی از پرداخت‌های خارج از حکم کارکنان که بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بر اساس عملکرد افراد پرداخت خواهد شد.

رفیع‌زاده اظهار کرد: این اقدام به هیچ عنوان به معنای کاهش حقوق و مزایایی که کارمندان در حال حاضر دریافت می‌کنند، نیست، بلکه با هدف بهبود روش پرداخت و تخصیص بخشی از دریافتی‌ها بر اساس عملکرد کارکنان انجام می‌شود.