باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با نزدیک شدن به نیم‌فصل رقابت‌های لیگ برتر، موضوع تقویت استقلال در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی به یکی از مسائل مهم پیش روی مدیران و کادر فنی این باشگاه تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به حضور آبی‌پوشان در رقابت‌های داخلی و آسیایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

سهراب بختیاری‌زاده برای ادامه فصل به تیمی نیاز دارد که از نظر تعداد بازیکن و کیفیت نفرات در پست‌های مختلف شرایط مناسبی داشته باشد. فشردگی مسابقات و احتمال مصدومیت یا محرومیت بازیکنان نیز نشان داده است که استقلال نمی‌تواند تنها به ترکیب اصلی خود متکی باشد.

یکی از پست‌هایی که می‌تواند در فهرست نیاز‌های استقلال قرار بگیرد، دفاع راست است. غیبت یا محرومیت رامین رضاییان در مقاطعی از فصل و همچنین شرایط بازیکنان جایگزین این پست، ضرورت بررسی گزینه‌های موجود را بیشتر کرده است. کادر فنی باید مشخص کند که آیا نفرات فعلی توانایی پوشش این پست را دارند یا جذب یک بازیکن جدید در اولویت قرار می‌گیرد.

در خط دفاع نیز وضعیت قرارداد برخی بازیکنان و نیاز به حفظ ثبات و هماهنگی، از جمله مسائلی است که مدیران باشگاه باید به آن توجه کنند. بازیکنانی مانند سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف و روزبه چشمی از جمله نفراتی هستند که وضعیت قراردادی آنها می‌تواند در برنامه‌ریزی بلندمدت باشگاه اهمیت داشته باشد.

از سوی دیگر، استقلال برای حضور همزمان در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی به نیمکتی قدرتمند نیاز دارد؛ بنابراین تقویت تیم نباید صرفاً به جذب بازیکن در یک یا دو پست محدود شود و میزان نیاز فنی تیم باید با نظر مستقیم سرمربی مشخص شود.

البته شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال و محدودیت‌های موجود نیز می‌تواند دست مدیران باشگاه را برای جذب بازیکنان جدید ببندد. از همین رو، برنامه‌ریزی برای نیم‌فصل باید با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی باشگاه، منابع مالی و اولویت‌های فنی انجام شود.

اکنون با توجه به تغییرات مدیریتی استقلال و حضور مصطفی متدین در رأس مدیریت باشگاه، انتظار می‌رود موضوع تقویت تیم با هماهنگی سرمربی در دستور کار قرار بگیرد؛ چرا که تصمیم‌های این مقطع می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت استقلال در ادامه فصل داشته باشد.