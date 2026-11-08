چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0631\u06cc\u0634\u0647 \u0686\u0648\u0628\u06a9 \u06cc\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u00ab\u0628\u06cc\u062e\u00bb \u0631\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0686\u0646\u062f \u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062c\u0648\u0634\u0627\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0627\u0632 \u0639\u0635\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u0628\u0633\u062a\u0646\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n