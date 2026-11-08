باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم

ریشه گیاه چوبک، یکی از مواد اولیه تهیه بستنی زمستانی سنتی در شهرستان قائن است؛ خوراکی محلی که با روشی خاص و قدیمی آماده می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان  - ریشه چوبک یا همان «بیخ» را پس از پوست‌گیری، چند بار می‌جوشانند و از عصاره آن را برای تهیه بستنی زمستانی استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط

بهره برداری از سد مخزنی فرخی شهرستان قاین

چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم
young journalists club

تاریخچه بستنی‌های ایرانی

چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم
young journalists club

تاریخ مختصر بستنی!

پربیننده‌ترین‌ها
سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم
۹۶۴

سناریو‌های محتمل پیش روی آمریکا برای آغاز جنگ + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم
۶۶۲

غزه زیر باران و محاصره؛ آوارگانی که حتی پناهگاهی برای فرار از سرما ندارند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
۶۴۵

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha