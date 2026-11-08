باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متا از به‌روزرسانی مدل‌هایی که دستیار هوش مصنوعی خود، Meta AI، و عامل دیجیتال خود، Muse را پشتیبانی می‌کنند، خبر داده است. هدف این به‌روزرسانی، بهبود توانایی این دستیاران هوش مصنوعی در یادآوری اطلاعات کلیدی از مکالمات گذشته و ادامه اجرای وظایف حتی در صورت بروز مشکلات غیرمنتظره است - و از توقف آنها یا نیاز به ارائه دستورالعمل از ابتدا توسط کاربر جلوگیری می‌کند.

این به‌روزرسانی شامل دو فناوری جدید مشتق شده از مدل پیشرفته هوش مصنوعی "Muse Wonder" است: "حافظه فعال" و "تمرکز فعال". این مدل‌های بهبود یافته برای کاربران Muse و Meta AI ارائه می‌شوند، در حالی که مدل Muse Wonder برای مدیریت وظایف پیچیده‌تر برای مشترکین در دسترس است.

حافظه پیشرفته‌تر برای دستیار هوش مصنوعی

فناوری "حافظه فعال" ظرفیت بهبود یافته‌ای را برای حفظ جزئیات قابل توجه از تعاملات قبلی فراهم می‌کند و بین اطلاعات گذرا و ترجیحات بلندمدت کاربر یا داده‌های ضروری تمایز قائل می‌شود. این به دستیار هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا هنگام مدیریت وظایف چند روزه - مانند برنامه‌ریزی سفر یا سازماندهی فعالیت‌ها - بدون نیاز به وارد کردن مجدد جزئیاتی مانند بودجه یا ترجیحات توسط کاربر در هر مکالمه جدید، از اطلاعات گذشته استفاده کند.

متا اظهار داشت که مدل‌های به‌روز شده ۲.۴ برابر کمتر احتمال دارد اطلاعات مهم را "فراموش" کنند. علاوه بر این، آزمایش‌های داخلی نشان داد که مدل‌ها می‌توانند در ۹۰ ٪ از وظایف، به درستی از زمینه و اطلاعات کلیدی استفاده کنند، که نسبت به ۷۶ ٪ در نسخه‌های قبلی بهبود یافته است. یک تکنیک جدید مانع از توقف دستیار هنگام مواجهه با مشکلات می‌شود

تکنیک دوم، "تمرکز فعال"، توانایی هوش مصنوعی را در پیمایش موانع هنگام اجرای وظایف افزایش می‌دهد. این تکنیک به هوش مصنوعی اجازه می‌دهد تا رویکرد‌های جایگزین را بررسی کند - به عنوان مثال، اگر یک وب‌سایت از کار بیفتد، یک فرآیند رزرو با شکست مواجه شود یا یک مشکل پیش‌بینی نشده پیش بیاید.

متا توضیح داد که این تکنیک میزان موفقیت مدل‌ها را در انجام وظایف روزانه در مواجهه با مسائل غیرمنتظره ۶۷ ٪ بهبود بخشیده است. همچنین ظرفیت هوش مصنوعی را برای تمایز بین موقعیت‌هایی که می‌تواند به طور مستقل مدیریت کند و موقعیت‌هایی که نیاز به مداخله کاربر دارند، افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، این به‌روزرسانی‌ها دستیار هوشمند را قادر می‌سازد تا به اصلاحات کاربر پاسخ دهد و مراحل اجرای خود را در زمان واقعی تنظیم کند، نه اینکه در یک برنامه واحد و بالقوه ناکارآمد باقی بماند. متا برای توسعه دستیاران هوش مصنوعی خود به مدل‌های تخصصی متکی است

این به‌روزرسانی نشان‌دهنده تغییر جهت متا به سمت توسعه مدل‌های هوش مصنوعی تخصصی برای کار‌های روزمره است - با بهره‌گیری از قابلیت‌های پیشرفته مدل "Muse" - به جای تکیه بر یک مدل واحد و همه منظوره است. این شرکت قصد دارد دستیاران هوش مصنوعی خود را از ابزار‌های ساده پرسش و پاسخ به عوامل دیجیتالی که قادر به اجرای وظایف، پیروی از دستورالعمل‌ها و حل مشکلات هستند، تکامل دهد.

هوش مصنوعی متا در حال حاضر در چندین پلتفرم این شرکت، از جمله واتس‌اپ، اینستاگرام، فیس‌بوک و مسنجر، یکپارچه شده است و "Muse" به گونه‌ای طراحی شده است که به عنوان یک دستیار شخصی قادر به انجام کار‌ها باشد.

متا شرط می‌بندد که حافظه تقویت‌شده و قابلیت‌های اصلاح خطای بهبود یافته، این دستیاران هوش مصنوعی را برای استفاده روزانه مؤثرتر خواهد کرد - حرکتی که در بحبوحه رقابت شدید بین شرکت‌های فناوری برای توسعه عوامل هوش مصنوعی که می‌توانند اقدامات را انجام دهند، نه صرفاً درگیر شدن در مکالمه، صورت می‌گیرد.

منبع: الیوم السابع