رئیس مرکز سیمرغ گفت: شهید محمود باقری افسانه نبود، اسطوره بود. ایشان تقریباً به مدت ۱۶ سال فرماندهی موشکی هوافضا را به عهده داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ در حاشیه مراسم رونمایی از مستند «نقاش آسمان» که زندگی و کارنامه شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران را به تصویر می‌کشد، گفت: طبیعتاً معرفی الگو‌های حوزه مقاومت از وظایف رسانه است، تا به جامعه معرفی کند. امثال شهید محمود باقری شهدای گمنامی هستند. ایشان تقریباً به مدت ۱۶ سال فرماندهی موشکی هوافضا را به عهده داشت، که بعد از شهادتش شناخته شد.

اکبرشاهی با بیان اینکه بعد از شهادت سردار محمود باقری موقعیت استراتژیک و فعالیت ایشان به رخ جهانیان کشیده شد، افزود: به قولِ شهید آوینی، این شهدا مزد گمنامی‌شان را گرفتند و شهید شدند. اکنون وظیفه ماست که آنها را معرفی کنیم. این معرفی در قالب مستند اتفاق خواهد افتاد. می‌گویند شهید باقری افسانه نبود، اسطوره بود. یعنی قابل لمس و دسترسی بود. 

رئیس مرکز سیمرغ ادامه داد: افراد گمنامی در مجموعه هوافضا فعالیت می‌کنند و مجاهدت‌های آنها به نحوی نیست که به نمایش گذاشته شود؛ لذا هر زمان که توفیق باشد ما ورود می‌کنیم.

برچسب ها: شهید باقری ، صنعت هوافضا ، صنعت موشکی
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