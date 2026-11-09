رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی از صدور هشدار نسبت به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی در اغلب استان‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، با اشاره به وضعیت بارندگی‌های کشور اظهار کرد: میزان بارش‌ها در حال حاضر در شرایط نرمال و حتی فراتر از میانگین بلندمدت قرار دارد؛ به‌طوری‌که بیشترین میزان بارندگی تاکنون در استان‌های گلستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین نوار غربی کشور از جمله کردستان ثبت شده و بارش‌ها در این مناطق بالاتر از حد نرمال بوده است.

وی افزود: طی یکی دو روز آینده و روزهای پس از آن، مناطق شمالی کشور شاهد بارندگی خواهند بود و موج بعدی بارش‌ها نیز با ورود یکی از جدی‌ترین سامانه‌های بارشی، از اواسط هفته آینده آغاز می‌شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ادامه داد: به‌طور کلی انتظار می‌رود در طول فصل پاییز، به‌ویژه در آذرماه، میزان بارش‌ها در بسیاری از مناطق کشور بیش از میانگین بلندمدت باشد. این شرایط به‌ویژه در استان‌های واقع در دامنه‌ها و غرب رشته‌کوه زاگرس و مناطق جنوب غربی کشور محتمل‌تر است.

وظیفه با اشاره به وضعیت دمایی کشور گفت: ناهنجاری مثبت دما تا حدود ۱۰ روز آینده ادامه خواهد داشت، اما پس از آن، به‌ویژه در مناطق غربی کشور، شرایط دمایی به سمت مقادیر نرمال حرکت می‌کند.

وی توضیح داد: پیش از این، استقرار یک سامانه پرفشار قوی بر فراز ایران و خاورمیانه موجب تضعیف ورود سامانه‌های بارشی غربی شده بود؛ با این حال، میزان بارندگی‌ها در محدوده نرمال قرار داشت و اگر این توده هوای گرم مستقر نمی‌شد، امکان دریافت بارش‌های بیشتری در این مدت وجود داشت.

رئیس مرکز خشکسالی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور تصریح کرد: اگرچه امسال شرایط بارندگی‌ها مناسب بوده، اما به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی طی یکی دو دهه گذشته، در اغلب استان‌ها با افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی مواجه هستیم.

به گفته وی، این مسئله نشان می‌دهد حتی در سال‌های پربارش نیز نباید از وضعیت بحرانی منابع آبی غافل شد؛ چراکه تداوم این روند می‌تواند در آینده شرایط دشوارتری را برای کشور رقم بزند.

وظیفه با تأکید بر ضرورت مدیریت سطح زیرکشت محصولات کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید از تشدید و توسعه سطح زیرکشت جلوگیری کند تا منابع آبی کشور فرصت تقویت و احیا پیدا کنند. مرکز کشور نیز هم‌اکنون ششمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و این سناریو ممکن است در دهه‌های آینده با شدت و گستره بیشتری تکرار شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مدیریت منابع آب نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری سرزمین دارد، گفت: در صورت تشدید کمبود منابع آبی، زیست‌پذیری سرزمین با چالش جدی مواجه می‌شود و ادامه شرایط موجود امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین باید از هم‌اکنون برای مواجهه با خشکسالی‌های آینده آمادگی کامل داشته باشیم.

 

 

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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