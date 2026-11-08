باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تساوی استقلال مقابل استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر، بار دیگر برخی مشکلات فردی در ترکیب آبی‌پوشان را نمایان کرد؛ اشتباهاتی که در جریان این مسابقه تأثیر مستقیمی بر روند بازی و نتیجه نهایی داشت.

استقلال در دیدار برابر هم‌نام خوزستانی خود دو بار دروازه‌اش را بازشده دید و در شرایطی که به دنبال کسب سه امتیاز بود، به یک امتیاز بسنده کرد. در این مسابقه، خروج ناموفق حبیب فرعباسی در صحنه گل دوم استقلال خوزستان یکی از اتفاقات مهم بازی بود؛ اشتباهی که فرصت گلزنی را در اختیار حریف قرار داد و شرایط را برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده دشوار کرد.

از سوی دیگر، اخراج عارف آقاسی و یاسر آسانی نیز شرایط استقلال را تحت تأثیر قرار داد. آقاسی با دریافت کارت قرمز مستقیم و آسانی با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شدند تا استقلال بخش مهمی از توان خود را در جریان بازی از دست بدهد.

البته نمی‌توان تمام مشکلات استقلال را به این اتفاقات محدود کرد، اما تکرار اشتباهات فردی در مسابقات حساس می‌تواند هزینه زیادی برای تیمی داشته باشد که هدفش رقابت برای قهرمانی لیگ برتر و موفقیت در آسیاست.

نکته مهم برای کادر فنی استقلال، بررسی دلایل بروز چنین اشتباهاتی و تلاش برای کاهش آنها در مسابقات آینده است. از نحوه خروج دروازه‌بان و هماهنگی مدافعان گرفته تا کنترل رفتار بازیکنان در شرایط پرفشار مسابقه، همگی مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

بختیاری‌زاده در ادامه فصل علاوه بر مسائل تاکتیکی، باید روی تمرکز و مدیریت رفتاری بازیکنان خود نیز کار کند؛ چرا که استقلال در رقابت‌های فشرده پیش رو فرصت چندانی برای جبران امتیازات ازدست‌رفته نخواهد داشت.