باشگاه خبرنگاران جوان - غریب سجادی، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه، بخش‌های مختلف را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی بیش از گذشته به همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مشکلات مردم نیاز داریم و هر دستگاهی باید متناسب با وظایف خود برای حل مسائل موجود اقدام کند.

فرماندار سنندج ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که در زمینه نظارت بر بازار و ساماندهی حوزه آرد و نان مشارکت داشته‌اند، افزود: عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه رصد می‌شود و مجموعه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

سجادی با اشاره به افزایش بازدید‌ها و نظارت‌ها از واحد‌های خبازی گفت: با وجود اقدامات نظارتی انجام‌شده، کشف حدود ۲۰ درصد تخلف در جریان بازرسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از گلایه‌های مردم نسبت به عملکرد نانوایی‌ها جدی و قابل توجه است؛ بنابراین لازم است نظارت‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد و با تخلفات برخورد مؤثر صورت گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت نان در سبد غذایی و معیشت خانوار‌های استان، سامانه نانینو را ظرفیتی برای مدیریت توزیع آرد و پایش عملکرد نانوایی‌ها دانست و تصریح کرد: اجرای این سامانه در کاهش تخلفات مؤثر بوده، هرچند بخشی از مشکلات و تخلفات نیز ناشی از ناآگاهی برخی واحد‌ها نسبت به ضوابط و نحوه استفاده از سامانه است که باید با آموزش و اطلاع‌رسانی برطرف شود.

فرماندار سنندج در ادامه با اشاره به مشکلات حوزه آرد روستایی و خانوار‌های متقاضی آرد خانه‌پز گفت: بخشداری‌ها باید با همکاری اداره غله، تعاون روستایی و مسئولان سامانه نانینو، نشست‌های هماهنگی برگزار کنند تا موانع موجود در روند ثبت‌نام و توزیع آرد برطرف شود. دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها نیز باید با جدیت در شناسایی و ثبت‌نام خانوار‌های متقاضی مشارکت کنند.

وی افزود: برای افرادی که استعلام آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام نشده است، لازم است موضوع به‌صورت دقیق پایش و موارد دارای مشکل برای پیگیری از طریق مراجع مربوطه مکاتبه شود. همچنین تا زمان رفع موانع و تعیین تکلیف نهایی، باید برای تأمین آرد مورد نیاز این خانوار‌ها راهکار موقت و از جمله تأمین آرد امانی پیش‌بینی شود.

سجادی با تأکید بر ضرورت جبران کمبود سهمیه آرد روستایی اظهار داشت: اداره غله باید کمبود تخصیص‌ها را بررسی و تأمین کند و آرد مورد نیاز روستا‌های شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار شبکه توزیع قرار گیرد تا در تأمین نان و نیاز غذایی مردم وقفه‌ای ایجاد نشود.

وی در پایان تأکید کرد: هرگونه کوتاهی یا ترک فعل که امنیت غذایی و دسترسی مردم به نان را با مشکل مواجه کند، بدون اغماض پیگیری خواهد شد و در صورت احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال می‌شود. همچنین واحد‌های خبازی دارای توزیع نامناسب یا عملکرد نامطلوب باید مورد بررسی قرار گیرند و در صورت لزوم، نسبت به جابه‌جایی آنها اقدام شود.

منبع:فرمانداری سنندج