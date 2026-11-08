باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان نظری گفت: بامداد امروز، گزارشی مبنی بر مسمومیت چهار نفر از اعضای یک خانواده بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن (CO) در شهر صنعتی اراک، منطقه چهار، به سامانه اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های اورژانس میرعشقی و عطیفه به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی بسان کرد: باحضور عوامل اورژانس در محل، مشخص شد هر چهار عضو خانواده دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل شدند.

نظری اضافه کرد: با توجه به افزایش خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در فصل سرما، رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی ضروری است و شهروندان باید از استاندارد بودن وسایل گرمایشی، باز بودن مسیر دودکش‌ها و نصب صحیح لوله‌های بخاری اطمینان حاصل کنند و از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا روشن کردن شعله‌های گاز برای گرم کردن محیط بپرهیزند.

وی بیان کرد: همچنین سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف از نشانه‌های اولیه مسمومیت با این گاز است که در صورت مشاهده باید ضمن خروج فوری از محیط، با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.