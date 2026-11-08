رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی هوافضای سپاه، بر نقش این نیرو در توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی و تبدیل ظرفیت‌های بومی به پشتوانه‌ای برای بازدارندگی و امنیت ملی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رضا پورخاقان روز یکشنبه در پیامی، روز هوافضای سپاه را به سردار سرتیپ پاسدار سیدمجید موسوی تبریک گفت.

وی در این پیام اظهار کرد: هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرصت مغتنمی برای تجلیل از مجاهدت‌های مردانی است که با تکیه بر ایمان، دانش، خلاقیت و روحیه خودباوری، نقش برجسته‌ای در صیانت از امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند.

پورخاقان تصریح کرد: نیروی هوافضای سپاه، امروز یکی از ارکان راهبردی قدرت دفاعی کشور و نماد عینی پیوند علم، ایمان و خودباوری ملی است.

وی ادامه داد: دستیابی به فناوری‌های پیشرفته موشکی، توسعه و تولید پهپاد‌های راهبردی، طراحی و ساخت سامانه‌های راداری و پدافندی و گام‌های بلند در عرصه فناوری فضایی، جلوه‌هایی از تلاش ارزشمند متخصصان و جوانانی است که در شرایط تحریم و محدودیت، توانسته‌اند مرز‌های دانش و توان دفاعی کشور را گسترش دهند و ظرفیت‌های بومی را به پشتوانه‌ای برای بازدارندگی و امنیت ملی تبدیل کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح افزود: بی‌تردید، بخش مهمی از اقتدار امروز نیروی هوافضا، حاصل مجاهدت‌ها و تدابیر سردار شهید سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده و همرزمان شهید ایشان است؛ فرماندهی که با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به جوانان، نقشی ماندگار در بنیان‌گذاری و توسعه توانمندی‌های راهبردی این نیرو داشت و جلوه‌ای از آن در عملیات‌های مقتدرانه وعده صادق ۱ و ۲ به نمایش درآمد.

وی خاطرنشان کرد: پس از شهادت آن فرمانده پرافتخار، جنابعالی با پذیرش مسئولیت فرماندهی، این مسیر را استمرار بخشیدید و در عملیات‌های وعده صادق ۳ و ۴ نیز توانمندی، آمادگی و اقتدار عملیاتی نیروی هوافضای سپاه را به نمایش گذاشتید.

پورخاقان اضافه کرد: در کنار این افتخارات، نباید از تلاش‌های ارزشمند پدر موشکی ایران شهید تهرانی مقدم و مجاهدت جانبازان سرافرازی غافل شد که در مواضع عملیاتی، پشت لانچر‌ها و در سنگر‌های دفاع از کشور، با پذیرش خطر و تقدیم سلامت خویش، سهمی ارزشمند در این اقتدار داشته‌اند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: اینجانب، ضمن تبریک هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جناب‌عالی و تمامی فرماندهان، کارکنان، متخصصان و رزمندگان این نیروی پرافتخار، از خداوند متعال، در پرتو عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و در سایه رهنمود‌ها و رهبری‌های داهیانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، موفقیت روزافزون، عزت و سربلندی جناب‌عالی و تمامی خادمان امنیت و اقتدار ایران اسلامی را مسئلت دارم.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، نیروی هوافضای سپاه
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