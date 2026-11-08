باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اتابک صفرخانلو، معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موج جدید بارندگی‌ها در کشور و تأثیر آن بر شهر تهران اظهار کرد: بارش‌های اخیر، رحمت الهی است و باید شکرگزار این نعمت باشیم، اما همزمان بارندگی‌ها می‌تواند مشکلات و مواردی را در شبکه جمع‌آوری و نگهداری فاضلاب شهری ایجاد کند.

وی با درخواست از شهروندان برای رعایت حداکثری نکات مربوط به ورود فاضلاب به شبکه شهری گفت: از شهروندان درخواست داریم به هیچ عنوان دریچه‌های فاضلاب در معابر را دستکاری نکنند و در صورتی که مشاهده کردند آب‌های سطحی از طریق جابه‌جایی دریچه‌ها وارد شبکه فاضلاب شهری می‌شود، حتماً این موارد را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش کنند.

صفرخانلو با اشاره به ورود آب باران به شبکه جمع‌آوری فاضلاب در برخی مجتمع‌های مسکونی افزود: با وجود الزامات فنی برای جداسازی شبکه‌های جمع‌آوری آب باران و فاضلاب، متأسفانه در برخی منازل مسکونی این موضوع رعایت نشده و آب باران وارد شبکه جمع‌آوری فاضلاب می‌شود.

معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران ادامه داد: این مسئله می‌تواند حجم آب ورودی به شبکه را افزایش دهد و مشکلاتی مانند پس‌زدگی فاضلاب در معابر ایجاد کند.

وی تأکید کرد: شبکه جمع‌آوری فاضلاب برای انتقال فاضلاب تولیدی خانوار‌ها طراحی شده است و ورود هر نوع آب دیگری از جمله آب باران به این شبکه می‌تواند معضلاتی را در سطح شهر ایجاد کند.

صفرخانلو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی‌های اخیر گفت: همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی در روز‌های اخیر که شدت بارندگی‌ها افزایش یافته، مشغول فعالیت بوده‌اند گرفتگی و پس زدگی فاضلاب در نقاط مختلف شهر اتفاق افتاده ولی در سریعترین زمان اکیپ‌های امدادی شرکت فاضلاب و مناطق شش گانه آبفا در محل حاظر و تمامی موارد مرتفع شده و تمامی حوادث مدیریت شده است .تصفیه خانه های فاضلاب نیز علیرغم افزایش چند برابری ورودی بدون وقفه در حال فعالیت هستند.

وی در پایان بار دیگر بر ضرورت همکاری شهروندان تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در دریچه‌ها و شبکه فاضلاب شهری، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند.