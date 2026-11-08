مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور از جمله آزادراه قزوین، محور‌های منتهی به تهران و آزادراه ساوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور از جمله آزادراه قزوین، محورهای منتهی به تهران و آزادراه ساوه خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی محورهای شمالی و غیرشریانی نیز به دلیل شرایط موجود مسدود هستند.

 محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین سنگین است.

وی افزود: در محور کرج ـ تهران، حدفاصل گلشهر تا مهرشهر و همچنین حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور شهریار ـ تهران، حدفاصل شهرقدس تا میدان معادن و آزادراه ساوه در محدوده نسیم‌شهر نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی بیان کرد: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، در محدوده بیلقان تا شهرستانک تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در سایر محورهای شمالی نیز تردد روان گزارش شده، اما در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، بارش باران و در برخی مقاطع بارش برف و مه‌گرفتگی در ارتفاعات وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی سایر محورهای کشور تصریح کرد: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، هرمزگان، گلستان، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، فارس، قم، قزوین، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خراسان شمالی، البرز، ایلام، خوزستان، زنجان و سمنان بارش باران و در برخی محورهای استان‌های کردستان، تهران و البرز بارش برف و باران گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در ادامه درباره محورهای مسدود کشور گفت: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل بیلقان تا شهرستانک، به‌عنوان محور مسدود شریانی اعلام شده است.

وی همچنین درباره محورهای مسدود غیرشریانی اظهار کرد: محور فشم ـ طالقان و محور پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته نیز مسدود هستند.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و برف در محورهای مختلف کشور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند و با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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