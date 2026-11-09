دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، مشکلی در تامین تخم مرغ مورد نیاز نداریم‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، با اشاره به آخرین وضعیت بازار تخم‌مرغ اظهار کرد: میزان مصرف تخم‌مرغ در کشور تغییر چندانی نداشته، اما الگوی مصرف مردم تغییر کرده است. با توجه به شرایط فعلی تولید و عرضه، پیش‌بینی می‌شود قیمت تخم‌مرغ تا پایان سال از محدوده فعلی فراتر نرود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی صادرات قابل توجهی در حوزه تخم‌مرغ انجام نمی‌شود، افزود: در صورتی که قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری حدود ۲۷۰ هزار تومان باشد، مرغداران می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ این در حالی است که در حال حاضر هر کیلوگرم تخم‌مرغ با نرخ ۲۵۰ تا ۲۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

طلاکش درباره قیمت تخم‌مرغ در بازار مصرف نیز بیان کرد: در حال حاضر تنوع قیمتی در بازار وجود دارد و هر عدد تخم‌مرغ فله‌ای با توجه به شرایط عرضه و محل فروش، حدود ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دبیر فدراسیون طیور با تأکید بر اینکه مشکلی در تولید و تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز کشور وجود ندارد، گفت: براساس آمارهای موجود، ماهانه حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که این میزان بیش از نیاز بازار داخلی است و نشان‌دهنده شرایط مساعد تولید و کفایت عرضه برای تأمین مصرف کشور است.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، بازار تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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