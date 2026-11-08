شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات، ضمن آشکار کردن نارضایتی حامیان ترامپ از عملکرد دولت، اختلاف‌نظر‌ها درباره آینده جنبش ماگا را تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شکست گسترده حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، جنبش «ماگا» را با بحرانی جدی درباره آینده، ریاست و جهت‌گیری سیاسی آن روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که در آن، شماری از حامیان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اکنون این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا او از بزرگ‌ترین سرمایه جنبش به بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف آن تبدیل شده است یا خیر.

در حالی که هواداران جمهوری‌خواه پس از شکست در انتخابات از سالن گردهمایی حامیان کن پکسـتون، نامزد مورد حمایت ترامپ برای مجلس سنا در دالاس خارج می‌شدند، مایکل لیتل، تاجر ۵۹ ساله و از رأی‌دهندگان به ترامپ، با اشاره به تصویر رئیس‌جمهور آمریکا در تلویزیون گفت: «مردم از ترامپ عصبانی هستند. ترامپ به ما ضربه زده است».

این اظهارات بازتاب‌دهنده موجی از نارضایتی در میان حامیان جنبش ماگا است؛ جنبشی که طی نزدیک به یک دهه گذشته حزب جمهوری‌خواه را متحول کرده و به یکی از نیرو‌های تعیین‌کننده در سیاست آمریکا تبدیل شده بود.

ترامپ؛ از سرمایه انتخاباتی تا نقطه‌ضعف ماگا

شکست اخیر جمهوری‌خواهان تنها به معنای مخالفت رأی‌دهندگان با ترامپ نیست، بلکه به نوعی همه‌پرسی درباره جنبش سیاسی و فرهنگی شکل‌گرفته پیرامون او نیز تبدیل شده است. افزایش قیمت سوخت، جنگ با ایران، نارضایتی اقتصادی و فساد در واشنگتن از جمله عواملی بودند که به گفته فعالان و حامیان این جنبش، در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشتند.

ترامپ در نخستین واکنش مهم خود به نتایج انتخابات، به جای تغییر مسیر، بر مواضع اصلی جنبش تأکید کرد. او روز جمعه استیون میلر، معمار اصلی سیاست سخت‌گیرانه دولت در قبال مهاجرت، را به ریاست دفتر کارکنان کاخ سفید منصوب کرد و سوزی وایلز را از این سمت کنار گذاشت؛ اقدامی که با استقبال شماری از چهره‌های تندرو و تأثیرگذار جنبش ماگا مواجه شد.

استیو بنن، مشاور پیشین ترامپ و از چهره‌های برجسته این جنبش، در گفت‌و‌گو با رویترز خواستار بازسازی حزب جمهوری‌خواه بر پایه دستورکار پوپولیستی و ملی‌گرایانه شد. او انتصاب میلر را نشانه‌ای از تداوم رویکرد اصولی جنبش ماگا دانست و گفت هیچ‌کس به اندازه او حامی سرسخت این جریان نیست.

شکاف در اردوگاه حامیان ترامپ

با این حال، تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی توسط شرکت اطلاعاتی پیک‌متریکس نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد از حامیان خودخوانده ماگا پس از انتخابات درباره نحوه هدایت و مسیر آینده جنبش ابراز تردید کرده‌اند. حدود نیمی از این افراد همچنان از جنبش حمایت می‌کنند، اما دیگر ترامپ را رئیس مناسب آن نمی‌دانند.

این بررسی که بر پایه نمونه‌گیری از ۱۲ هزار و ۸۵۰ پست از میان ۴.۶ میلیون نظر مرتبط با ترامپ در شبکه‌های اجتماعی ایکس و ردیت انجام شده، نشان می‌دهد نگرانی درباره جنگ ایران و تأثیر (رژیم) اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا از مهم‌ترین عوامل انتقاد حامیان از عملکرد جمهوری‌خواهان بوده است.

عقب‌نشینی از ادعا بر سر تقلب و کاهش نفوذ ماگا

در همین حال، برخلاف انتخابات ۲۰۲۰ که ادعا‌های تقلب و دزدیده شدن آرا به یکی از محور‌های اصلی فعالیت جنبش ماگا تبدیل شد، این بار بسیاری از حامیان ترامپ به جای زیر سؤال بردن نتایج انتخابات، مقامات جمهوری‌خواه و مشاوران رئیس‌جمهور را مسئول شکست دانسته‌اند.

در همین راستا، جنیفر گولبک، استاد دانشگاه مریلند که از سال ۲۰۱۶ فعالیت‌های مرتبط با جنبش ماگا در فضای مجازی را بررسی کرده است، از کاهش محسوس مشارکت حامیان ترامپ خبر داد. به گفته او، میزان انتشار پست و نظر در یکی از انجمن‌های محبوب حامیان ماگا از ژانویه تاکنون ۲۷ درصد کاهش یافته است. گولبک معتقد است حتی سرسخت‌ترین حامیان ترامپ نیز دیگر شور و اشتیاق گذشته را ندارند و برخی از آنها جنبش ماگا را جریانی تکراری و فاقد تازگی می‌دانند.

شکست جمهوری‌خواهان همچنین به جریان مخالفان نتایج انتخابات ۲۰۲۰ ضربه زده است. نامزد‌هایی که از ادعا‌های ترامپ درباره تقلب گسترده در انتخابات حمایت کرده بودند، در رقابت‌های اخیر عملکرد ضعیفی داشتند. 

ماگا بدون ترامپ؛ بازسازی یا پایان یک جنبش؟

با این حال، درباره آینده جنبش پس از ترامپ اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. برخی از ملی‌گرایان آمریکایی معتقدند ماگا باید از وابستگی به شخصیت ترامپ فاصله بگیرد و بر سیاست‌هایی مانند کنترل مرزها، کاهش مالیات و پرهیز از جنگ‌های خارجی متمرکز شود. در مقابل، جوئل وبون، یک کشیش راست‌گرای افراطی، ترامپ را مسئول شکست دانسته و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ماگا مرده است؛ برای همیشه».

در مجموع، شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان شکاف‌های درونی جنبش ماگا را آشکار کرده است؛ جریانی که اکنون میان ادامه وفاداری به ترامپ، بازگشت به اصول پوپولیستی اولیه و تلاش برای یافتن رئیسی مستقل از رئیس‌جمهور آمریکا قرار گرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ماگا ، دولت ترامپ ، انتخابات میان دوره‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
خاک عالم بر سر ترامپ و همدستاش
ان شاءالله شرشون به سر خودشون برگرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۵
اصلا دلتون رو صابون نزنید این مارزخمی سمی این هرزه هفت سرالان بیشتراز همیشه احتیاج شدیدتری به یک پیروزی داره مراقب گل های دقیقه نود باشید
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