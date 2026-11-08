باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری دبیر کارگروه گندم، آرد و نان و مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان ساری با اشاره به مناسب بودن وضعیت تأمین گندم و کالا‌های اساسی در استان، گفت: ساماندهی حوزه آرد و نان با محوریت وزارت کشور و همراهی دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود و نظارت بر عملکرد واحد‌های نانوایی، جلوگیری از انحراف آرد یارانه‌ای و برخورد با تخلفات پرتکرار در چارچوب ضوابط مربوطه مورد توجه قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت افزایش نانوایی‌های دوگانه‌سوز در شهرستان ساری، افزود: با توجه به اعتبارات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده از سوی استاندار محترم، فرصت مناسبی برای توسعه تجهیزات دوگانه‌سوز فراهم شده است که باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و اتحادیه نانوایان، زمینه استفاده از این ظرفیت و تسریع در تجهیز نانوایی‌ها فراهم شود تا در زمان بروز بحران و قطع احتمالی انرژی، دسترسی مردم به نان با مشکل مواجه نشود.

جعفری همچنین با اشاره به حذف یارانه برخی انواع آرد مورد استفاده در تولید نان‌های حجیم، نیمه‌حجیم و نان‌های محلی، بر ضرورت تعیین و اعلام قیمت‌های جدید این محصولات از سوی سازمان صمت و اتحادیه نانوایان در چارچوب کمیسیون نظارت تأکید کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از آرد سبوس‌دار را در راستای ارتقای سلامت عمومی حائز اهمیت دانست و آموزش نانوایان برای فرآوری مناسب خمیر از این نوع آرد و حفظ کیفیت محصول نهایی را ضروری برشمرد.