باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان شاخص‌هایی از کاهش سلامت روان در جمعیت‌های کشور‌های مختلف را کشف کرده‌اند که طبق آن تغییرات منفی قابل توجهی در بین جوانان مشاهده می‌شود. محققان دانشگاه کلمبیا پس از بررسی نزدیک به ۵۰،۰۰۰ نفر از ۹۲ کشور به این نتیجه رسیدند. این یافته‌ها در مجله تحقیقات شاخص‌های اجتماعی منتشر شده است.

این مطالعه نشان داد که وضعیت کلی سلامت روان در سطح جهان نگران‌کننده است و حتی مرفه‌ترین کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شرکت‌کنندگان جوان اغلب از کمبود انرژی، ثبات عاطفی ضعیف و ناتوانی در مقابله با استرس خبر می‌دهند. این شاخص‌ها در بین جوانان امروزی به طور قابل توجهی بدتر از همسالان خود از نسل‌های قبلی است.

در مقابل، شرکت‌کنندگان مسن‌تر در این نظرسنجی نتایج نسبتاً خوبی را نشان دادند. علاوه بر این، مردم کیفیت روابط و حس معنای زندگی خود را بالا ارزیابی کردند. این دو جنبه از سلامت روان در تمام گروه‌های سنی همچنان بالا ارزیابی شدند.

چرا سلامت روان جوانان رو به کاهش است؟

از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا به ده سؤال که منعکس‌کننده جنبه‌های مختلف سلامت روان، مانند احساس شایستگی، خوش‌بینی، عزت نفس، احساسات مثبت، مشارکت در زندگی و نشاط بود، پاسخ دهند. محققان همچنین شیوع استرس، افسردگی و اضطراب و همچنین رضایت کلی از زندگی را بررسی کردند. شرکت‌کنندگان سن، درآمد، تحصیلات و وضعیت اشتغال خود را گزارش کردند. این نظرسنجی در درجه اول به صورت آنلاین انجام شد.

عوامل اجتماعی-اقتصادی بر شاخص‌های کلی رفاه تأثیر داشتند. به طور متوسط، شرکت‌کنندگان شاغل نسبت به شرکت‌کنندگان بیکار احساس بهتری داشتند و درآمد بالاتر با نتایج مثبت‌تر همراه بود. محققان آستانه مشخصی پیدا نکردند که فراتر از آن، پول دیگر بر سلامت روان تأثیر نگذارد و شرکت‌کنندگان ثروتمندتر، به طور متوسط، شاخص‌های بهتری را نشان دادند.

همچنین همبستگی مثبتی با تحصیلات مشاهده شد. افرادی که فقط تحصیلات متوسطه داشتند یا اصلاً تحصیلات نداشتند، اغلب سطوح پایین‌تری از رفاه را گزارش می‌کردند. هر سطح بعدی از تحصیلات با بهبود شاخص‌ها همراه بود. علاوه بر این، شرکت‌کنندگانی که تنها زندگی نمی‌کردند، به طور متوسط، رفاه خود را بالاتر ارزیابی کردند. کسانی که در یک سیستم ترکیبی کار می‌کردند، سلامت روان بهتری را نسبت به کسانی که از راه دور کار می‌کردند، گزارش کردند.

کی روگری، استاد دانشگاه کلمبیا و سرپرست این مطالعه، گفت: «داده‌های به‌دست‌آمده نه‌تنها دلیلی برای جلب توجه مقامات به سلامت روان جوانان و افراد کم‌درآمد است، بلکه نشانه‌ای از این است که گروه‌های خاصی از جمعیت در حال حاضر با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند و احساس می‌کنند توانایی آنها برای مقابله با چالش‌های زندگی رو به کاهش است.»

منبع: Naukatv.ru