وزیر خارجه فرانسه می‌گوید در مذاکرات صلح اوکراین که این هفته در امارات برگزار می‌شود، نمایندگانی از اتحادیه اروپا هم حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات صلح اوکراین که قرار است این هفته در ابوظبی برگزار شود، اعلام کرد که نمایندگان کشور‌های اروپایی نیز در این گفت‌و‌گو‌ها حضور خواهند داشت.

بارو در گفت‌و‌گو با شبکه رادیویی فرانسوی «آر‌تی‌ال» گفت: «اروپایی‌ها حضور پررنگی در این مذاکرات خواهند داشت و فرانسه نیز برای شرکت در این گفت‌و‌گو‌ها در ابوظبی حضور خواهد یافت».

این اظهارات دیپلمات فرانسوی پس از آن مطرح می‌شود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، پیش‌تر اعلام کرده بود کشور‌های اروپایی در این مذاکرات حضور نخواهند داشت.

مذاکرات صلح اوکراین قرار است روز‌های ۱۰ و ۱۱ نوامبر (۱۹ و ۲۰ آبان) در ابوظبی، پایتخت امارات با حضور نمایندگان روسیه، اوکراین و آمریکا برگزار شود. این مذاکرات با هدف بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین و دستیابی به توافقی برای برقراری صلح انجام می‌شود.

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرده است که ترتیبات امنیتی پس از جنگ، کاهش تنش‌ها، مسائل بشردوستانه و گام‌های بعدی برای دستیابی به توافق صلح از محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو‌ها خواهد بود. 

گفته شده ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه ریاست هیئت مذاکره‌کننده این کشور را برعهده خواهد داشت. 

این دور از مذاکرات در شرایطی برگزار می‌شود که گفت‌و‌گو‌های پیشین در زمستان سال گذشته نتیجه ملموسی نرسید و اختلافات مسکو و کی‌یف بر سر شرایط پایان جنگ همچنان پابرجاست.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: مذاکرات صلح ، جنگ اوکراین ، وزیر خارجه فرانسه
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