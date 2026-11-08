باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۷ آبان، شاخص کل بورس تهران با رشد ۶ هزار واحدی معادل ۰.۰۸ درصدی به سطح ۸ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۸۸ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۰۱ درصدی در محدوده دو میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۸۱ واحد قرار گرفت؛ همچنین شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۰.۲ درصدی به سطح ۶۸ هزار و ۱۰۷ واحد رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۸۷ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۲۸،۰۲۰ همت قرار گرفت.

براساس داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، امروز ارزش معاملات بازار خرد و TAL «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۵۱،۹۹۵ میلیارد تومان رسید.

همچنین امروز برنامه یکشنبه یک ناشر در بورس تهران میزان نماد پاکشو بود در همین راستا حسن بیاتی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص چالش صنعت مواد شیمیایی و شوینده باتوجه به شرایط کشور مهم‌ترین چالش این صنعت را باید بحث تأمین مالی تولید دانست که همه تولیدکنندگان با آن مواجه هستند؛ باتوجه به شرایط ارزی صادرات راه نجات شرکت‌ها است. کشور‌های عراق، افغانستان، روسیه و ترکمنستان جزء مقصد‌های صادراتی ما هستند؛ اضافه کردن کشور‌های به مقاصد صادراتی باتوجه به شرایط سخت است، اما اگر شرایط فراهم شد قطعا اقدامات مربوطه را انجام خواهیم داد.

از دیگر اخبار بازار سرمایه باید به توقف فعالیت نسخه قدیمی وب‌سایت TSETMC اشاره کرد در همین راستا هم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای توسعه و به‌روزرسانی خدمات اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، دسترسی به نسخه قدیمی وب‌سایت TSETMC از ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ متوقف خواهد شد.

همچنین مهدی زمانی معاون عملیات بازار بورس تهران از رونمایی «پایگاه داده بورس تهران» در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال خبر داد و گفت: از جمله اهداف رونمایی پایگاه داده بورس تسهیل دسترسی عموم به داده‌های بازار و فراهم کردن بستری یک‌پارچه برای دریافت و استفاده از این اطلاعات، است.