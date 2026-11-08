باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کاربران اکنون می‌توانند یک ایده نوشتاری را در عرض چند دقیقه، صرفاً با نوشتن توضیحی از آنچه می‌خواهند روی صفحه نمایش داده شود، به یک صحنه متحرک تبدیل کنند.

ابزار‌های مدرن هوش مصنوعی به کاربران این امکان را می‌دهند که بر اساس دستورات متنی، ویدیو بسازند. کاربران می‌توانند افراد، اشیاء، مکان‌ها و حرکات را توصیف کنند و سپس این فناوری این کلمات را به صحنه‌های بصری شامل حرکت، نورپردازی، زوایای دوربین و جلوه‌های بصری تبدیل می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین ابزار‌هایی که این قابلیت را ارائه می‌دهد، Adobe Firefly است که به کاربران امکان می‌دهد ویدیو‌ها را از متن و تصاویر ایجاد کنند، علاوه بر این، ابزار‌هایی برای ویرایش و مونتاژ کلیپ‌ها در یک ویدیوی کامل ارائه می‌دهد.

مراحل ایجاد ویدیو از متن با استفاده از هوش مصنوعی

کاربران می‌توانند با دنبال کردن این مراحل ساده، با استفاده از Adobe Firefly ویدیو ایجاد کنند:

۱. ورود به پلتفرم: وب‌سایت Adobe Firefly را در مرورگر وب خود باز کنید و با حساب Adobe خود وارد شوید، یا یک حساب جدید ایجاد کنید.

۲. انتخاب Create Video: به بخش Video بروید و سپس ابزار Generate Video را برای شروع تبدیل متن به کلیپ‌های متحرک انتخاب کنید.

۳. انتخاب یک مدل هوش مصنوعی: این پلتفرم به شما امکان می‌دهد بین مدل خود Adobe و چندین مدل از شرکت‌های دیگر مانند Google، Runway و Luma یکی را انتخاب کنید. ویژگی‌های موجود بسته به مدل انتخاب شده متفاوت است.

۴. نوشتن شرح صحنه: شرح واضحی از ویدیویی که می‌خواهید تولید کنید بنویسید و عنصر اصلی، حرکت، مکان، زمان و سبک بصری مورد نظر را مشخص کنید.

۵. تنظیم تنظیمات ویدیو: ابعاد ویدیوی مناسب را انتخاب کنید، یا نسبت ابعاد افقی ۱۶:۹ برای ویدیو‌های YouTube یا نسبت ابعاد عمودی ۹:۱۶ برای ویدیو‌های Instagram Reels و YouTube Shorts.

۶. ایجاد و بررسی ویدیو: روی Generate کلیک کنید، منتظر بمانید تا کلیپ ایجاد شود، سپس نتیجه را بررسی کنید. می‌توانید توضیحات را ویرایش کنید و دوباره امتحان کنید تا به نتیجه بهتری برسید.

چگونه یک توضیح حرفه‌ای برای یک ویدیوی بهتر بنویسیم؟

نوشتن توضیحات یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت ویدیوی حاصل است. هرچه توضیحات دقیق‌تر و واضح‌تر باشد، هوش مصنوعی بهتر می‌تواند ایده را آنطور که در نظر گرفته شده اجرا کند.

توصیه می‌شود هنگام نوشتن توضیحات، پنج عنصر کلیدی را در نظر بگیرید:

* شخصیت یا عنصر اصلی: شخص، حیوان یا محصولی را که در ویدیو ظاهر می‌شود، شناسایی کنید.

* عمل: آنچه را که در صحنه اتفاق می‌افتد، مانند دویدن، رانندگی یا پیاده‌روی، توصیف کنید.

* مکان: محیط اطراف و زمان فیلمبرداری را مشخص کنید.

* دوربین: زاویه و حرکت دوربین، مانند نمای نزدیک یا نمای عقب را توصیف کنید.

* سبک بصری: نورپردازی، رنگ‌ها و سبک سینمایی یا واقع‌گرایانه را مشخص کنید.

برای مثال، به جای نوشتن «ماشینی در حال حرکت در شهر»، می‌توانید شرح مفصلی از یک ماشین اسپرت قرمز که شب‌ها در خیابان‌های توکیو در حال حرکت است، با نور‌های نئونی که از جاده‌های خیس منعکس می‌شوند، بنویسید که از زاویه عقب پایین با حرکت دوربین سینمایی فیلمبرداری شده است.

چگونه یک کلیپ کوتاه را به یک ویدیوی کامل تبدیل می‌کنید؟

هوش مصنوعی محدود به ایجاد یک صحنه واحد نیست. می‌توانید با تقسیم ایده اصلی به مجموعه‌ای از کلیپ‌های کوتاه، یک ویدیوی طولانی‌تر تولید کنید.

اگر می‌خواهید یک تبلیغ ۳۰ ثانیه‌ای بسازید، می‌توانید با یک صحنه ابتدایی که مکان را نشان می‌دهد شروع کنید، و به دنبال آن صحنه‌هایی که محصول را از زوایای مختلف نشان می‌دهند، و در نهایت به یک صحنه پایانی که شامل پیام تبلیغاتی است، برسید.

پس از ایجاد جداگانه کلیپ‌ها، می‌توانید آنها را با استفاده از ویرایشگر ویدیو در Adobe Firefly ترکیب کنید، که ابزار‌هایی برای برش و تنظیم مجدد صحنه‌ها، اضافه کردن متن، صدا و جلوه‌ها برای ایجاد یک ویدیوی کامل ارائه می‌دهد.

آیا می‌توانید ویدیو‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را به صورت رایگان ایجاد کنید؟

آیا می‌توانید ویدیو‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را به صورت رایگان ایجاد کنید؟ بله، Adobe Firefly به شما اجازه می‌دهد برخی از ابزار‌های ساخت ویدیوی آن را به صورت رایگان با یک حساب کاربری Adobe امتحان کنید، اما استفاده رایگان محدود است. اطلاعات این پلتفرم نشان می‌دهد که می‌توانید با یک حساب کاربری رایگان، روزانه یک ویدیو بسازید، در حالی که اشتراک‌های پولی، ویژگی‌های بیشتری برای ساخت کلیپ و ویرایش‌های متعدد ارائه می‌دهند.

ابزار Firefly ادوبی، طبق الگوی Firefly Video، از ساخت کلیپ‌های ۵ ثانیه‌ای با وضوح حداکثر ۱۰۸۰ p پشتیبانی می‌کند، در حالی که سایر الگو‌ها ممکن است مدت زمان و تنظیمات متفاوتی ارائه دهند.

نکاتی برای یک ویدیوی واقعی‌تر

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری ساخت ویدیو، برخی از نتایج هنوز از خطا‌های حرکتی یا تغییر شکل اشیاء بین فریم‌ها رنج می‌برند. بنابراین، توصیه می‌شود از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها پیروی کنید:

* از گنجاندن حرکات پیچیده زیاد در یک صحنه واحد خودداری کنید.

* به جای عبارات کلی، از توضیحات واضح و خاص استفاده کنید.

* توضیحات ثابتی از شخصیت‌ها و اشیاء در صحنه‌های مختلف داشته باشید.

* در صورت وجود این ویژگی، از تصاویر مرجع استفاده کنید.

* ویدیوی نهایی را بررسی کنید تا مطمئن شوید هیچ خطای بصری یا جزئیات غیرمنطقی وجود ندارد.

این فناوری به گزینه‌ای مفید برای تولیدکنندگان محتوا، صاحبان مشاغل کوچک و بازاریابان تبدیل شده است، زیرا به آنها کمک می‌کند تا ایده‌ها را بدون نیاز به فیلمبرداری سنتی پرهزینه به صحنه‌های بصری تبدیل کنند. با این حال، همچنان ابزاری مفید است که برای دستیابی به نتایج حرفه‌ای به بررسی و راهنمایی انسانی نیاز دارد.

منبع: الیوم السابع