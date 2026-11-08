فرمانده انتظامی بابل گفت: قاتل یک زن ۵۰ ساله در تور اطلاعاتی پلیس بابل گرفتار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ قاسم عزیزی روز یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: در پی کشف جسد یک زن در حاشیه جاده قدیم بابل ـ آمل، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان بابل با انجام بررسی‌های تخصصی، اقدامات فنی و بهره‌گیری از شگردهای نوین پلیسی، موفق شدند هویت قاتل را شناسایی و با هماهنگی قضایی، متهم دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم مردی ۵۱ ساله بوده که در یکی از شهرستان‌های استان، خانمی ۵۰ ساله را به قتل رسانده و سپس جسد وی را در حاشیه جاده، در مجاورت زباله‌های در حال سوختن رها کرده که در ادامه جسد نیز دچار حریق شده بود.

سرهنگ عزیزی با اشاره به اعتراف متهم و معرفی وی به مرجع قضایی، تأکید کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت، پیگیری جرائم و برخورد قانونی با مجرمان را در دستور کار دارد.