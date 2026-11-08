باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: این احکام با همکاری دستگاه قضایی و با هدف جبران بخشی از خسارت‌های وارده به عرصه‌های طبیعی و تقویت حفاظت از منابع طبیعی صادر شده است.

وی افزود: براساس احکام صادرشده، محکومان موظف به غرس هفت هزار و ۱۷۱ اصله نهال در طول سال شده‌اند و در برخی پرونده‌ها نیز تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کم‌بضاعت و تأمین تجهیزات حفاظتی منابع طبیعی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به یکی از احکام صادرشده در شهرستان کامیاران گفت: یکی از متخلفان پرونده تخریب اراضی ملی به تأمین ۲۰۰ دستگاه دمنده برای تقویت امکانات مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی محکوم شده است.

شریفی‌پور با اشاره به آمار شهرستانی احکام سبز بیان کرد: دیواندره با ۸۳ حکم، مریوان با ۲۹ حکم و کامیاران با ۱۱ حکم بیشترین تعداد احکام صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در سروآباد پنج حکم، بیجار سه حکم و قروه ۲ حکم صادر شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای آبان‌ماه نیز ۱۵ رأی جدید در این زمینه صادر شده و پیگیری‌ها برای گسترش استفاده از ظرفیت احکام سبز با همکاری دستگاه قضایی ادامه دارد.

شریفی‌پور خاطرنشان کرد: اجرای احکام سبز علاوه بر کاهش اتکا به مجازات حبس، زمینه مشارکت مستقیم محکومان در جبران خسارت‌های وارده به طبیعت و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم می‌کند.