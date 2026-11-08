باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور سنگال اعلام کرد در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل این کشور، دست‌کم ۲۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت کشور سنگال که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نیرو‌های امدادی تا شامگاه شنبه پیکر ۲۱ نفر را پیدا کرده و یک نفر را زنده نجات داده‌اند.

گفته شده این حادثه در آب‌های ساحلی شهر کِبِمِر، در حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال داکار، پایتخت سنگال رخ داده است و عملیات جست‌و‌جو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی همچنان ادامه دارد.

وزارت کشور سنگال اعلام کرد این قایق حامل افرادی بود که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی مهاجرت کنند، اما شمار دقیق سرنشینان آن را اعلام نکرد.

در سال‌های اخیر، هزاران نفر در مسیر مهاجرت از غرب آفریقا به جزایر قناری اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس آمار سازمان حقوق مهاجران، تنها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۶۳۵ نفر در این مسیر جان باخته‌اند.

منبع: رویترز