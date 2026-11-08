باشگاه خبرنگاران جوان - تصویربرداری با اشعه ایکس در حد تشخیصی، تأثیری بر رشد کودکان و صفحات رشد آن‌ها ندارد. نگرانی اصلی درباره اشعه یونیزان، احتمال تأثیر بر DNA در صورت دریافت دوزهای بالای اشعه است؛ با این حال، میزان اشعه دریافتی در یک گرافی ساده قفسه سینه بسیار ناچیز است و تقریباً معادل میزان پرتوهای دریافتی از محیط اطراف در طول یک روز است. در سی‌تی‌اسکن میزان اشعه بیشتر است، اما استانداردهای مشخصی بر اساس سن و وزن کودک برای تنظیم میزان اشعه و استفاده از حداقل دوز موردنیاز وجود دارد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حتی در مواردی مانند سی‌تی‌اسکن مغز کودکان نیز احتمال اضافه‌شدن عوارض بسیار کم است. بنابراین باید توجه داشت که در صورت نیاز پزشکی، انجام تصویربرداری می‌تواند از عوارض تأخیر در تشخیص و درمان جلوگیری کند؛ چراکه تشخیص ندادن به‌موقع بیماری و درمان نامناسب آن ممکن است مشکلات بیشتری برای کودک ایجاد کند. در نهایت، ضرورت انجام تصویربرداری باید با نظر پزشک تعیین شود.