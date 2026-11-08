رئیس انجمن میراث فرهنگی نظرآباد از ظرفیت‌های شگفت‌انگیز محوطه باستانی ازبکی گفت؛ گنجینه‌ای تاریخی که خشت دست‌ساز آن به عنوان نماد گفت‌وگوی تمدن‌ها در قلب سازمان ملل می‌درخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -  احسان بلالی با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» سیمای مرکز البرز، به معرفی ابعاد تاریخی و تمدنی محوطه باستانی ازبکی در شهرستان نظرآباد پرداخت و این منطقه را یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تاریخ و تمدن کشور دانست.

رئیس انجمن اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد با اشاره به پیشینه غنی این محوطه اظهار کرد: محوطه باستانی ازبکی در سال ۱۳۴۸ شناسایی شد و پس از بررسی و مطالعات دقیق علمی، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

وی با اشاره به آغاز کاوش‌های جدی باستان‌شناسی از سال ۱۳۷۷ به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده افزود: در پنج فصل کاوش فشرده در این منطقه، هفت تپه باستانی مورد بررسی قرار گرفت که دستاوردهای خیره‌کننده‌ای را به ارمغان آورد.

بلالی با اشاره به شاخص‌ترین یافته تاریخی ازبکی تصریح کرد: از مهم‌ترین آثار کشف‌شده در این محوطه، یک قطعه خشت دست‌ساز بشری است که به عنوان سند اصالت و «نماد گفت‌وگوی تمدن‌ها» به سازمان ملل متحد اهدا شد و هم‌اکنون در طبقه سیزدهم این سازمان نگهداری می‌شود؛ افتخاری ملی که نام نظرآباد را در سطح جهان طنین‌انداز کرده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از این هویت چند هزارساله خاطرنشان کرد: راه‌اندازی موزه تخصصی در مجموعه ازبکی، برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی محوطه و فراهم‌کردن بستر مناسب برای بازدید عمومی، از مهم‌ترین اقدامات در دست اقدام برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی این میراث گرانبها به گردشگران است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، تپه ازبکی
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