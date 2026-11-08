رئیس بیمارستان امیراعلم گفت: هزینه ساخت بیمارستان جدید امیراعلم حدود ۴ همت برآورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - حامد عبداللهی رئیس بیمارستان امیر اعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده ساخت یک بیمارستان دیگر در مجاور مرکز درمانی امیراعلم در دستور کار قرار گرفته است؛  مکان بیمارستان جدید امیر اعلم  در محوطه پارکینگ  مرکز درمانی فعلی بوده که یک بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی خواهد بود.

به گفته وی، هزینه ساخت بیمارستان جدید در محوطه پارکینگ در حدود ۴ همت برآورد شده است که یک خیر سلامت قول پرداخت حدود هزار میلیارد تومان آن را داده است.

رئیس بیمارستان امیراعلم تاکید کرد: در حال حاضر خیرین سلامت، ۵۰ میلیارد تومان به بیمارستان در قسمت غذای بیماران و تجهیزات بیمارستانی کمک کرده‌اند. 

عبداللهی تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان امیر اعلم دارای ۲۳۰ تختخواب بستری، ۲۸ تخت مراقبت‌های ویژه و ۱۱ تخت سی سی یو است؛ این بیمارستان دارای ۳ اتاق عمل و در قسمتی دیگر دارای ۷ اتاق عمل جراحی است.

وی ادامه داد: اکنون کار‌های نقشه برداری برای احداث بیمارستان جدید در محوطه پارکینگ مرکز درمانی امیر اعلم فعلی انجام شده است.

عبداللهی افزود: جلساتی با حضور خیرین سلامت برای کمک جهت احداث بیمارستان جدید در اطراف مرکز درمانی حکیم انجام می‌شود.

گفتنی است، با حضور رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، زمین پروژه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی آموزشی و درمانی «امیراعلم ۲» در منطقه یافت‌آباد تهران برای آغاز عملیات ساخت به پیمانکار واگذار شد. این پروژه با مشارکت خیرین سلامت و هدف توسعه زیرساخت‌های درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا می‌شود.

برچسب ها: احداث بیمارستان جدید ، خیرین سلامت
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