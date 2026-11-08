باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دلارام حبیبی به همراه مادر بزرگوارش با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» سیمای مرکز البرز، به بیان ابعاد شخصیتی، خاطرات و روایت آخرین لحظات حضور این شهید والامقام در کنار خانواده پرداختند.

خواهر شهید با اشاره به علاقه‌مندی‌های برادرش به ورزش فوتبال گفت: ابوالفضل از کودکی این رشته را حرفه‌ای دنبال می‌کرد تا جایی که فرصت حضور در امارات و تست دادن در تیم‌های آنجا را به دست آورد؛ اما وقتی متوجه تحریف و تغییر نام خلیج فارس در آن کشور شد، عطای آن موقعیت را به لقایش بخشید و بلافاصله به ایران بازگشت تا ثابت کند تعصب به هویت ملی خط قرمز اوست.

وی در ادامه با اشاره به اصرار عجیب شهید برای بازگشت به محل خدمت در نهم اسفندماه افزود: با وجود داشتن مرخصی و اینکه فرمانده‌اش نیز اجباری برای بازگشت تعیین نکرده بود، ابوالفضل آرام و قرار نداشت و می‌گفت نمی‌تواند دوستان و همرزمانش را زیر بمباران تنها بگذارد.

دلارام حبیبی با یادآوری لحظات تلخ و متفاوت آخرین وداع خاطرنشان کرد: هرچند خانواده تلاش کردند او را از رفتن منصرف کنند، اما برادرم بر تصمیم خود پافشاری کرد و پیش از رفتن، پدر و مادر را در آغوش کشید و برخلاف همیشه با چشمانی اشکبار خداحافظی کرد؛ وداعی که نشان داد این سفر بازگشتی ندارد.