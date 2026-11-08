باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - موضوع صدور قبوض غیرمتعارف گاز این روزها به یکی از دغدغه‌های شهروندان البرزی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که انتشار گلایه یکی از ساکنان باغستان غربی کرج درباره قبض ۸ میلیونی، واکنش مسئولان شرکت گاز را به همراه داشت.

رئیس بهره‌برداری شرکت گاز شهرستان‌های استان البرز در برنامه زنده رادیویی، در توضیح این موضوع اظهار کرد: با تغییر نظام تعرفه‌گذاری از ۱۲ پله به ۴ پله، میزان مصرف مشترکان در چهار گروه محاسبه می‌شود.

نوروزیان با اشاره به آخرین آمار قرائت کنتور در کرج افزود: از مجموع ۱۰۸ هزار و ۸۴۸ مشترک، حدود ۶۷ درصد در پله نخست، ۱۷ درصد در پله دوم و ۱۳ درصد در پله سوم قرار دارند و در مجموع، قبض گاز ۹۷ درصد مشترکان کمتر از یک میلیون تومان صادر شده است.

با این حال، وی از صدور قبض بیش از یک میلیون تومان برای ۲ هزار و ۸۵۳ مشترک و قبض بالای ۱۰ میلیون تومان برای ۲۷۷ مشترک خبر داد و تصریح کرد: به رؤسای ادارات گاز شهرستان‌ها مأموریت داده شده است تا به‌صورت حضوری از واحدهای دارای قبوض بالا بازدید کرده و شرایط مصرف را بررسی کنند.

رئیس بهره‌برداری شرکت گاز البرز با تأکید بر احتمال خطای قرائت کنتور خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اشتباه در قرائت یا محاسبه، مبلغ قبض مشترکان اصلاح خواهد شد.

نوروزیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گازرسانی به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای استان اشاره کرد و گفت: پیش‌تر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز، برخی خانواده‌ها از انشعابات غیراصولی استفاده می‌کردند که با پیگیری مدیرعامل شرکت گاز و اخذ مجوز از استانداری، زمینه گازرسانی قانونی و نصب علمک در این مناطق فراهم شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ایمن‌سازی مصرف گاز و جلوگیری از خطرات انشعابات غیرمجاز، از شهروندان معترض خواست برای پیگیری مشکلات قبوض گاز با شماره تلفن **۳۴۸۷۲۰۱** تماس بگیرند.