بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، انتشار دی‌اکسیدکربن خودرو‌های سواری نو طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در جریان کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP31)، در پاویون جمهوری اسلامی ایران، گزارشی تخصصی با عنوان «تحول کم‌کربن در صنعت؛ صنعت خودرو» ارائه خواهد کرد.

این گزارش با اتکا به داده‌ها و نتایج حاصل از فعالیت‌های پایش و آزمون آلایندگی خودرو در مرکز تست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، روند تغییرات انتشار دی‌اکسید کربن در صنعت خودروی کشور را بررسی کرده و تصویری از وضعیت کاهش انتشار کربن در این صنعت از زمان آغاز پایش آلایندگی خودروها در ایران ارائه می‌دهد.

 

یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی روند تحول استانداردهای انتشار دی‌اکسید کربن در صنعت خودروی ایران و مقایسه آن با اتحادیه اروپاست. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش، میانگین انتشار CO₂ خودروهای سواری نو از حدود 1.34 گرم به ازای هر کیلومتر در سال 2003 به حدود 0.6 گرم در سال 2025 رسیده است؛ به این ترتیب، میزان کاهش انتشار در دوره مورد بررسی حدود 55 درصد بوده است و روال نظارتی منظمی بر این بخش حاکم بوده است ولی در مقابل در بخش خودروهای در حال تردد و مراکز معاینه فنی روند نظارتی رو به رشدی را شاهد نبوده ایم.

این مقایسه، ضمن نشان دادن فاصله عملکردی صنعت خودروی ایران با روندهای کاهش انتشار در اروپا ضرورت بازنگری در مسیر توسعه فناوری، ارتقای استانداردها و تقویت سیاست‌های کنترلی و نظارتی را برجسته می‌کند.گزارش ISQI همچنین به بررسی چالش‌ها و موانع فناورانه کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو می‌پردازد؛ از جمله محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، موانع انتقال دانش و فناوری، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ضعف زنجیره تأمین داخلی، محدودیت منابع مالی و نیاز به توسعه زیرساخت‌های مرتبط با خودروهای برقی و باتری.

در بخش دیگری از این گزارش، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسیر کربن‌زدایی صنعت حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفته است. توسعه خودروهای برقی و فناوری باتری، ایجاد زیرساخت‌های شارژ، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تجاری، توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک، بهبود بهره‌وری انرژی خودروها و گسترش فناوری‌های بازیافت، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره ارزش جدید در صنعت خودروی کشور باشند.

ارائه این گزارش در پاویون ایران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تخصصی کشور در حوزه پایش و ارزیابی آلایندگی خودرو، طرح چالش‌های فناورانه صنعت و جلب توجه سرمایه گذاران بین المللی به فرصت‌های همکاری در حمل و نقل سبز ایران خواهد بود.کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP31) که از تاریخ 18 تا 29 آبان در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار می‌شود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در حوزه تغییرات اقلیمی، بستری برای گفت‌وگوی دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، بخش خصوصی، شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاران درباره راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی است. حضور ایران در این رویداد از طریق پاویون ملی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و دیدگاه‌های بخش خصوصی کشور در زمینه گذار به اقتصاد کم‌کربن فراهم می‌کند.

 

 

برچسب ها: خودرو ، تولید خودرو
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