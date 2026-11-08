رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی کردستان از ثبت ۲۶۴ میلی‌متر بارندگی در ایستگاه اورامان تخت خبر داد و گفت: این ایستگاه دومین نقطه پربارش کشور در سامانه اخیر بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - نشمیل احمدیانی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان اظهار کرد: اطلاع‌رسانی کامل این سامانه در سه سطح زرد، نارنجی و قرمز انجام شد؛ به‌گونه‌ای که اوج بارش‌ها با هشدار نارنجی برای غالب نقاط و برای بارش‌های نقطه‌ای در نواحی هورامانات، مریوان، جنوب سنندج، سروآباد و کلاترزان/ژاورود هشدار سطح قرمز صادر شد.

وی با اشاره به اینکه کردستان یکی از بیشترین حجم بارش‌های کشور را به خود اختصاص داد، میزان بارندگی ایستگاه‌های شاخص استان را در

اورامان تخت ۲۶۴ میلی‌متر (دومین ایستگاه پربارش کشور)، دزلی ۱۹۹، سلین ۱۵۶، مریوان ۱۳۱ و کامیاران ۷۱ میلی‌متر اعلام کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی کردستان یادآور شد: اوج بارش‌ها در ۲۴ ساعت گذشته رخ داد و شهرستان سنندج نیز دیشب با ثبت ۳۸ میلی‌متر بارندگی، جزو پربارش‌ترین مراکز استان‌های کشور بود.

احمدیانی درباره روند جوی پیش‌رو گفت: بخش اعظم سامانه بارشی در حال گذر است و موج شدید بارشی روز‌های گذشته را نخواهیم داشت، اما کماکان امروز در برخی ساعات برای غالب نقاط به‌ویژه نیمه غربی و هورامانات بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به نفوذ توده هوای سرد خاطرنشان کرد: با صدور هشدار جدید، انتظار داریم در ارتفاعات بالای ۲ هزار متر و گردنه‌های برف‌گیر استان از جمله تته، ژالانه و گردنه خان بارش برف و کاهش دید رخ دهد که این وضعیت تا بعدازظهر دوشنبه تداوم خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی کردستان در پایان با تأکید بر اهمیت نفوذ توده هوای سرد پس از عبور سامانه بارشی، هشدار داد: صبح روز‌های سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا در بیشتر نقاط استان به زیر صفر درجه می‌رسد و انتظار می‌رود دمای هوا در مناطق سردسیر و شمالی نظیر زرینه و هزارکانیان بین ۲ تا ۷ درجه سانتی‌گراد زیر صفر ثبت شود.

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برچسب ها: کردستان ، بارش باران‌ ، هواشناسی
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