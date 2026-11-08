باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد بیگی در برنامه زنده رادیویی «البرز من سلام» و در پاسخ به مطالبات شهروندان نظرآبادی درباره سد معبر خیابان امام خمینی (ره) و چهارراه‌های سطح شهر اظهار کرد: شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و سد معبر، در چارچوب اختیارات قانونی و با اعمال قانون و تذکر اقدام می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد شهرداری برای ساماندهی دستفروشان گفت: برای این افراد طرحی محله‌محور در دست بررسی است و همچنین زمینی جهت استقرار و ساماندهی آنان پیشنهاد شده که مراحل کارشناسی آن در حال انجام است.

شهردار نظرآباد با تأکید بر اینکه دستفروشان نیز شهروندانی در تلاش برای تأمین معاش هستند، افزود: هدف مدیریت شهری این است که ضمن حفظ حقوق و معیشت این قشر، نظم عمومی و حقوق سایر شهروندان نیز تأمین شود.

بیگی در ادامه با اشاره به گلایه‌ها درباره نخاله‌های ساختمانی تصریح کرد: موضوع جمع‌آوری نخاله‌های رهاشده در حاشیه و معابر نظرآباد در دستور کار جدی شهرداری قرار دارد و گشت‌های ویژه‌ای برای برخورد با متخلفان این حوزه فعال شده‌اند تا سیمای شهری از این پسماندها پاکسازی شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با ارائه نظرات و گزارش تخلفات شهری، مجموعه مدیریت شهری را در ساخت شهری آبادتر و منظم‌تر یاری کنند.